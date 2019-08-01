Alt liglerin özeti (31.07.19)
Spor Toto 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'deki öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ERZURUMSPOR'A GURBETÇİ YILDIZ
Veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmek için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor, gurbetçi yıldız Tunay Deniz'i de renklerine bağladı. Dadaş, Alman yerel lig takımlarından Berliner AK 07 takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tunay, ön libero pozisyonunda oynamasına rağmen etkili şutları ve frikik golleriyle dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta 15 gol, 7 asistle ön plana çıktı.
ALTAY'IN GÖZÜ SİSSOKO'DA
TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Altay'da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'ya çevirdi. 27 yaşındaki Fildişili sağ kanat, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Es-Es'in kampına katılmayan Sissoko, geçtiğimiz sezon forma giydiği 14 maçta, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
KISA..KISA..KISA
TFF 1. Lig'den Menemenspor, Osmanlıspor'dan Galip Güzel'in peşinde. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin tecrübeli orta sahayla el sıkıştığı bildirildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniye'den orta saha Sergen Ekinci ile anlaştı.
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-kırmızılılar, Bayburt'tan Selçuk Kaban ve Feyyaz Aydil'i de kadrosuna kattı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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