Alt liglerin özeti (31.07.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Alt liglerin özeti (31.07.19)

Alt liglerin özeti (31.07.19)

Alt liglerin özeti (31.07.19)

1.Lig, 2.Lig ve TFF 3.Lig'deki öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ERZURUMSPOR'A GURBETÇİ YILDIZ

Veda ettiği 'e yeniden dönmek için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor, gurbetçi yıldız Tunay Deniz'i de renklerine bağladı. Dadaş, Alman yerel lig takımlarından Berliner AK 07 takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tunay, ön libero pozisyonunda oynamasına rağmen etkili şutları ve frikik golleriyle dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta 15 gol, 7 asistle ön plana çıktı.

ALTAY'IN GÖZÜ SİSSOKO'DA
1. Lig'in iddialı ekibi Altay'da kanat oyuncusu arayışına giren yönetim, rotayı 'dan İbrahim Sissoko'ya çevirdi. 27 yaşındaki Fildişili sağ kanat, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Es-Es'in kampına katılmayan Sissoko, geçtiğimiz sezon forma giydiği 14 maçta, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

KISA..KISA..KISA
TFF 1. Lig'den Menemenspor, 'dan Galip Güzel'in peşinde. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin tecrübeli orta sahayla el sıkıştığı bildirildi.

TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, 'dan forvet Eren Nergiz ve 'den orta saha Sergen Ekinci ile anlaştı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-kırmızılılar, 'tan Selçuk Kaban ve Feyyaz Aydil'i de kadrosuna kattı.

'de (BAL) katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153'ünün başvurusu kabul edildi.

  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerin özeti (31.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN