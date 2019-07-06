Hatayspor’da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Hatayspor’da başkanlığa seçildi

Hatayspor’da başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi

1. Lig ekibi Hatayspor’da başkanlığa seçildi. Tazearslan: "Hatay'ın 'e layık olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Süper Lig"

Hatay Meslek Eğitimi Kursu'nun toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula, tek aday olarak girdi.

Faaliyet, gelir-gider ve denetleme raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Oylama sonucu Tazearslan kulübün yeni başkanı oldu.

Görevi önceki başkan Mehmet Maden'den devralan Tazearslan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Hatayspor'un bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Hedeflerinin olduğunu ifade eden Tazearslan, "Hatay'ın Süper Lig'e layık olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Süper Lig. Yeni yönetimin Hatay'a ve Hatayspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

  1. 06.07.2019
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