Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.



DADAŞ HAREKATI!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Erzurumspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Tekrar Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan Doğu ekibi, Mickael Pote ve Aykut Demir'den sonra yeni imzalar için görüşmeleri sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Dadaşlar, Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Hatayspor'dan Mirkan Aydın ve Afyonspor'dan Oltan Karakullukçu'nu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



HATAY'DA YENI BAŞKAN

1. Lig takımlarından Hatayspor'un yeni başkanı dün seçildi. Hatay Meslek Eğitimi Kursu Salonu'nda yapılacak genel kurula tek aday olarak giren Nihat Tazearslan yeni başkan oldu.



MENEMEN ATAKTA

Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefine ulaşamayan Ümreniyespor, transferde harekete geçti. İstanbul ekibi, Kırşehir Belediyespor'un 23 yaşındaki sağ kanadı Alihan Tuncer'le anlaştı.



ALIHAN ÜMRANIYE'DE

Menemen, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Afyon'da forma giyen Gökhan Kardeş'le anlaştı. 22 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde imza atacağı belirtildi.



ADANA ONU İSTİYOR

Yeni sezon öncesi transfer yapmayan Adanaspor, ilk imzayı attırmayı hedefliyor. Turuncu-beyazlılar, Alman 3. Lig takımı Aalen forması giyen Marvin Büyüksakarya ile görüşüyor.



AKIGO'DA IŞLEM TAMAM

Süper Lig'den düştükten sonra kaleci Fatih Öztürk'ü Kasımpaşa'ya kaptıran Akhisar, 1 numaralı sorunu çözdü. Ege ekibi, sözleşmesi sona eren diğer file bekçisi Milan Lukac ile yeniden anlaştı.