Alt liglerden haberler (06.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

DADAŞ HAREKATI!
Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e düşen Erzurumspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Tekrar 'e çıkmanın hesaplarını yapan Doğu ekibi, Mickael Pote ve Aykut Demir'den sonra yeni imzalar için görüşmeleri sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Dadaşlar, 'dan Orhan Ovacıklı, Hatayspor'dan ve Afyonspor'dan Oltan Karakullukçu'nu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

HATAY'DA YENI BAŞKAN
1. Lig takımlarından Hatayspor'un yeni başkanı dün seçildi. Hatay Meslek Eğitimi Kursu Salonu'nda yapılacak genel kurula tek aday olarak giren Nihat Tazearslan yeni başkan oldu.

MENEMEN ATAKTA
Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefine ulaşamayan Ümreniyespor, transferde harekete geçti. ekibi, Belediyespor'un 23 yaşındaki sağ kanadı Alihan Tuncer'le anlaştı.

ALIHAN ÜMRANIYE'DE
Menemen, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Afyon'da forma giyen Gökhan Kardeş'le anlaştı. 22 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde imza atacağı belirtildi.

ADANA ONU İSTİYOR
Yeni sezon öncesi transfer yapmayan , ilk imzayı attırmayı hedefliyor. Turuncu-beyazlılar, Alman 3. Lig takımı Aalen forması giyen Marvin Büyüksakarya ile görüşüyor.

AKIGO'DA IŞLEM TAMAM
Süper Lig'den düştükten sonra kaleci 'ya kaptıran Akhisar, 1 numaralı sorunu çözdü. Ege ekibi, sözleşmesi sona eren diğer file bekçisi Milan Lukac ile yeniden anlaştı.

  1. 7.7.2019
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