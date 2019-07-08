Alt liglerden haberler (08.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (08.07.2019)

Alt liglerden haberler (08.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

NUMAN ÇÜRÜKSU GİRESUNSPOR'DA
hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Giresunspor, 'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu'yla 1+1 yıllık imza attı. Öte yandan Erkan Sözeri, "Bu sezon bir hedef koyduk, şampiyonluk" diye iddialı konuştu.


# 'da Teknik Direktör Eyüp Arın, "Geçen sezon kötü başladık. Bu da tabii ki takıma sirayet etti. İyi başlamak ligi iyi bitirmek demek" dedi.


# Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbol akademilerini (ALFA) 'altın madeni' olarak nitelendirip, bu cevheri işleyecekleri vurgusu yaptı.


# 'i hedefleyen Erzurum, tesislerinde yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Dadaş, teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde dün 2 saat çalıştı.?

  1. 8.7.2019
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