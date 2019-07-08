Alt liglerden haberler (08.07.2019)

NUMAN ÇÜRÜKSU GİRESUNSPOR'DA

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Giresunspor, Osmanlıspor'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu'yla 1+1 yıllık imza attı. Öte yandan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bu sezon bir hedef koyduk, şampiyonluk" diye iddialı konuştu.



# Adana'da Teknik Direktör Eyüp Arın, "Geçen sezon kötü başladık. Bu da tabii ki takıma sirayet etti. İyi başlamak ligi iyi bitirmek demek" dedi.



# Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbol akademilerini (ALFA) 'altın madeni' olarak nitelendirip, bu cevheri işleyecekleri vurgusu yaptı.



# Süper Lig'i hedefleyen Erzurum, tesislerinde yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Dadaş, teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde dün 2 saat çalıştı.?