Alt liglerden haberler (08.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
NUMAN ÇÜRÜKSU GİRESUNSPOR'DA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Giresunspor, Osmanlıspor'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu'yla 1+1 yıllık imza attı. Öte yandan Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bu sezon bir hedef koyduk, şampiyonluk" diye iddialı konuştu.
# Adana'da Teknik Direktör Eyüp Arın, "Geçen sezon kötü başladık. Bu da tabii ki takıma sirayet etti. İyi başlamak ligi iyi bitirmek demek" dedi.
# Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbol akademilerini (ALFA) 'altın madeni' olarak nitelendirip, bu cevheri işleyecekleri vurgusu yaptı.
# Süper Lig'i hedefleyen Erzurum, tesislerinde yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Dadaş, teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde dün 2 saat çalıştı.?
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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