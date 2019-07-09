Menemen şov

Sarı-lacivertliler Trtovac ve Barış Bozdilki'den sonra listesindeki iki ismi daha kadrosuna kattı. Ege ekibi, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen İbrahim Sangare ve Portekiz ekibi Alcochetense'den 21 yaşındaki Gambiyalı golcü Alpha Jallow'la ikişer yıllık resmi sözleşme imzaladı. Çotanak'ta sezona çok iyi başlayan 25 yaşındaki Sangare, 4 maçta 2 asistle öne çıkarken, 14 Eylül 2018'de kasığından sakatlanıp sezonu kapatmıştı.



'ŞAMPİYON' YOLDA'

Oynadığı kulüplerde, kaldırdığı kupalar nedeniyle, "Bay Şampiyon" olarak anılan Murat Akın'ın da Menemen'le imza aşamasına geldiği öğrenildi. Geçen sezon Adana Demirspor'dan ayrılarak Belçika'da doğduğu ilin takımı S.Niklaas'a geçen 32 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde. Akın kariyerinde; K.Paşa (2), Ordu, Konya, Başakşehir, Kayseri, Karabük ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.