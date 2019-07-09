Menemen şov
Menemenspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor, Giresun’dan sağ kanat Sangare ve Portekiz ekibi Alcochetense’den golcü Jallow’la imzaladı.
Sarı-lacivertliler Trtovac ve Barış Bozdilki'den sonra listesindeki iki ismi daha kadrosuna kattı. Ege ekibi, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen İbrahim Sangare ve Portekiz ekibi Alcochetense'den 21 yaşındaki Gambiyalı golcü Alpha Jallow'la ikişer yıllık resmi sözleşme imzaladı. Çotanak'ta sezona çok iyi başlayan 25 yaşındaki Sangare, 4 maçta 2 asistle öne çıkarken, 14 Eylül 2018'de kasığından sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
'ŞAMPİYON' YOLDA'
Oynadığı kulüplerde, kaldırdığı kupalar nedeniyle, "Bay Şampiyon" olarak anılan Murat Akın'ın da Menemen'le imza aşamasına geldiği öğrenildi. Geçen sezon Adana Demirspor'dan ayrılarak Belçika'da doğduğu ilin takımı S.Niklaas'a geçen 32 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde. Akın kariyerinde; K.Paşa (2), Ordu, Konya, Başakşehir, Kayseri, Karabük ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Menemen şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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