1. Lig özeti (08.07.19)
Spor Toto 1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte 1.Lig'deki önemli detaylar...
KAĞAN MİRAY'DAN 5 YILLIK İMZA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Giresunspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kağan Miray Bağış'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, transferi twitter hesabından, "Ailemize hoş geldin Kağan Miray Bağış." mesajıyla duyurdu. Manisaspor altyapısından yetişen sağ ayaklı orta saha oyuncusu, Bodrumspor ile Manisa arasındaki git-gel trafiği sonrası 2018'de Giresun'a gitmişti. Karadeniz ekibiyle 21 maçta 1 gol kaydetti.
OBAFEMİ MARTİNS ADANA DEMİR'E
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Adana Demirspor'un Obafemi Martins ile ilgilendiği öğrenildi. Son olarak Çin'de Shanghai Shenhua forması giyen Nijeryalı forvetin bonservisi elinde bulunuyor.
VEYSEL, ÜMRANİYE'DE
Ümranıyespor, Veysel Sapan'ı transfer etti. Açıklamada, "Veysel Sapan'ın Bayrampaşa'dan transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya renklerimiz altında nice zaferler dileriz" denildi. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir'den 19 yaşındaki sağ bek Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.
TRANSFER TAHTASI
Afyonspor, Mehmet Doğan ve Muhammet Serdar Yazıcı ile anlaştı.
Bandırmaspor, Birhan Vatansever ve Erkan Taşkıran ile anlaştı. * ÇUBUKSPOR, Sandıklıspor'un orta sahası Doğukan Genç'i aldı. * HALIDE EDIP Adıvar sk, Sivas Bld.'den Emrah Bedir'i transfer etti.
İnegölspor, Fethiye'den Cumhur Yılmaztürk ile 1 yıllık imzaladı.
Manısa bbsk, Altınordu'dan Serdar Deliktaş'a 2 yıllık imza attırdı.
1922 Konyaspor, kaleci İsmet Yumakoğulları'nı renklerine bağladı.
Yeni Orduspor, teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile 1 yıllık anlaştı.
BANDIRMA BİRHAN'I KADROYA KATTI
TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor, en son kiralık olarak Sancaktepe Belediyespor forması giyen Galatasaray'dan ayrılan Birhan Vatansever ile imza attı. 22 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada boy gösterdi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
1. Lig özeti (08.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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