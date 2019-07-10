Gümrük şahlandı

29 yaşındaki İsveçli forvet Silva bu sezon AIK formasıyla 7 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Darri ise geçen sezon çıktığı 21 maçta 4 gol, 2 asist ile oynadı. Trabzonspor altyapısında gösterdiği performansla A takıma kadar yüklesen fakat süre alamayan genç kaleci Muzaffer Cem Kablan da İstanbul ekibine önceki gün 1 senelik imza atmıştı.