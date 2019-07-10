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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Gümrük şahlandı

Gümrük şahlandı

1. Lig ekiplerinden , forması giyen sol kanat ve forvet Brahim Darri ve Stockholm'den Stefan Silva ile anlaştı.

29 yaşındaki İsveçli forvet Silva bu sezon formasıyla 7 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Darri ise geçen sezon çıktığı 21 maçta 4 gol, 2 asist ile oynadı. altyapısında gösterdiği performansla A takıma kadar yüklesen fakat süre alamayan genç kaleci Muzaffer Cem Kablan da ekibine önceki gün 1 senelik imza atmıştı.

  1. 10.7.2019
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