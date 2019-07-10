Gümrük şahlandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nec Nijmegen forması giyen sol kanat ve forvet Brahim Darri ve AIK Stockholm'den Stefan Silva ile anlaştı.
29 yaşındaki İsveçli forvet Silva bu sezon AIK formasıyla 7 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Darri ise geçen sezon çıktığı 21 maçta 4 gol, 2 asist ile oynadı. Trabzonspor altyapısında gösterdiği performansla A takıma kadar yüklesen fakat süre alamayan genç kaleci Muzaffer Cem Kablan da İstanbul ekibine önceki gün 1 senelik imza atmıştı.
- 10.7.2019
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