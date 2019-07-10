1. Lig özeti (09.07.19)
Spor Toto 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte 1.Lig'deki önemli gelişmeler...
1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, dış transferde Balıkesirspor'dan ayrılan kaleci Andrija Vukovic'le prensipte anlaştı. Şimdiye kadar Sırp stoper Jasmin Trtovac, Gambiyalı santrfor Alpha Jallow ve Fildişi asıllı Fransız sağ kanat İbrahim Sangare'ye sözleşme imzalatan İzmir ekibi, Hırvat kaleci Vukovic'i de renklerine katıyor.
AVSEREN AFYON'DA
Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Afyonspor'da Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erkan Avseren oturdu. 1 senelik imza atan Avseren daha önce Beşiktaş'ın altyapısında görev almış, sonrasında ise siyah- beyazlıların scout ekibinde çalışmıştı.
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MUĞLA'DAN İKİ TAKVİYE
TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor, Karacabey Bld'den kanat oyuncusu Adem Aydın ve 1461 Trabzon'dan sol bek Sami Can Özkan ile sözleşme imzaladı. 32 yaşında olan ve geçen sene 30 maçta 3 gol 5 asist yapan Aydın, 1 yıllık imza attı. Geçen sene 1461 Trabzon'da 21 maça çıkan 20 yaşındaki Özkan ise 1 seneliğine kiralandı.
DELİKTAŞ MANİSA'DA
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı. Spor Toto Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli santrfor Manisa temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki forvet, şampiyonluk için Manisa ekibini tercih ettiğini dile getirdi.
CUMHUR İNEGÖL'DE
TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, Fethiye'den orta saha Cumhur Yılmaztürk ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Yılmaztürk, "Daha önceki dönemlerde de iletişim halindeydik. Bu sefer kısmet oldu. İnegölspor hem camia, hem taraftar potansiyeli olarak bu liglerin marka takımı" açıkmasını yaptı.
YASİN REİS TURGUTLU'DA
TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'un geçen sezon Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Bld'de oynayan sol kanat Yasin Reis ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kırmızı- siyahlıların, her konuda anlaştığı Yasin Reis ile birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu; Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhan'da oynadı.
SERDAR ADANASPOR'DA
Adanaspor, sağ bek Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04'ün 23 yaş altı takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek, kendisini 2 yıllığına turuncu- beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Sözeri, "Tanıdığımız, bildiğimiz, inandığımız 4-5 futbolcu transfer edeceğiz" diye konuştu.
GÖKHAN ARTUN ALİAĞA'DA
Bal'da şampiyonluk hedefleyen Aliağaspor, Gökhan Artun'u renklerine bağladı. Manisaspor, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan 24 yaşındaki orta saha imzayı attı.
TİMUR KOSOVALI BANDIRMA
Bandırmaspor, en son Tokatspor forması giyen eski oyuncusu Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvetin bir senelik daha sözleşmesi vardı.
ATABEY ÇİÇEK SAMSUNSPOR'DA
Yeni? sezon öncesi iddiali bir kadro kurmak isteyen kırmızı-beyazlılar Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki forvet Atabey Çiçek'le anlaşmaya yakın. Samsunspor sezonu kiralık olarak Ümraniyespor' da tamamlayan Atabey'ı Samsun'a davet etti. Görüşmelerde anlaşma sağlanırsa Çiçek imzayı atacak.
- 10.7.2019
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Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Toplam 1
Yorum
SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
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Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
1. Lig özeti (09.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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