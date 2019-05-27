Hatayspor Süper Lig aşkına!
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak Hatayspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen ve Gazişehir Gaziantep karşısında son Spor Toto Süper Lig biletini almaya çalışacak olan Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi Mithat Baklacı, "Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." dedi.
Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi Mithat Baklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyerek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Adeta rüya gibi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizen Baklacı, "Yüreklerini ortaya koyan, cesur, karakterli, şahsiyetli oyunculardan kurulu bir takım Hatayspor. Başta teknik direktör İlhan Palut'u, teknik kadroyu, yönetimi ve futbolcuları kutluyorum." dedi.
Baklacı, sezon başında play-off hedefiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Amacımız play-off yarışında olacak bir yerde bulunmaktı. Allah'a şükürler olsun ki amacımızın çok üstünde bir yere ulaştık ve play-off finaline kaldık. Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." diye konuştu.
Baklacı, Gazişehir Gaziantep karşında oynayacakları ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının güzel geçmesi, hak edenin kazanması temennisinde bulundu.
Öte yandan, bordo-beyazlı ekibin bugün basına kapalı bir çalışma yapıp, yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
- 27.05.2019
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
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