Hatayspor Süper Lig aşkına!
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Hatayspor aşkına!

Hatayspor Süper Lig aşkına!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak Hatayspor'da gözler 'e çevrildi. Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen ve karşısında son Spor Toto Süper Lig biletini almaya çalışacak olan Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi , "Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." dedi.

Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde 'u eleyerek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Adeta rüya gibi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizen Baklacı, "Yüreklerini ortaya koyan, cesur, karakterli, şahsiyetli oyunculardan kurulu bir takım Hatayspor. Başta teknik direktör İlhan Palut'u, teknik kadroyu, yönetimi ve futbolcuları kutluyorum." dedi.

Baklacı, sezon başında play-off hedefiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Amacımız play-off yarışında olacak bir yerde bulunmaktı. Allah'a şükürler olsun ki amacımızın çok üstünde bir yere ulaştık ve play-off finaline kaldık. Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." diye konuştu.

Baklacı, karşında oynayacakları ve Spor Toto 'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının güzel geçmesi, hak edenin kazanması temennisinde bulundu.

Öte yandan, bordo-beyazlı ekibin bugün basına kapalı bir çalışma yapıp, yarın 'a hareket edeceği öğrenildi.

  1. 27.05.2019
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