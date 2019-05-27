Gazişehir penaltılarla
Osmanlıspor’a 2-0’ın rövaşında aynı skorla boyun eğen Gazişehir, penaltılarda sevindi.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan finalde Hatayspor'un rakibi Gazişehir oldu... 2-0'ın rövanşında Osmanlspor'a aynı skorla mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, seri penaltı atışları sonunda rakibine 9-8 üstünlük kurarak üst üste ikinci kez finale yükseldi. Mehmet Yiğit'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Osmanlıspor, 65'te Sinan Kurt ile farkı 2'ye çıkardı. Normal süre ve uzatmalarda skor değişmeyince penaltılara gidildi. 9'uncu penaltıyı Eric Ayuk kaçırdı, Gazişehir güldü.
- 27.5.2019
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
-
Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Gazişehir penaltılarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.