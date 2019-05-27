Gazişehir penaltılarla

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan finalde Hatayspor'un rakibi Gazişehir oldu... 2-0'ın rövanşında Osmanlspor'a aynı skorla mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, seri penaltı atışları sonunda rakibine 9-8 üstünlük kurarak üst üste ikinci kez finale yükseldi. Mehmet Yiğit'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Osmanlıspor, 65'te Sinan Kurt ile farkı 2'ye çıkardı. Normal süre ve uzatmalarda skor değişmeyince penaltılara gidildi. 9'uncu penaltıyı Eric Ayuk kaçırdı, Gazişehir güldü.