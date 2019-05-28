Büyük kapışma
Karagümrük ile Sakarya 21.30’da 1. Lig biletini kapmak için Bursa’da karşılaşacak. Mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.
11'İNCİ MAÇ OLACAK
Toplam 34 sezonla, Mersin İY'nin (35) ardından '1. Lig'de en fazla mücadele eden ekip' olan Sakaryaspor, en son 2011-12'de ligde bulunmuştu. Karagümrük ise son 1. Lig macerasını 2004-05'te yaşadı. İki ekip daha toplam 10 maçta karşılaşırken; Sakaryaspor 5, Karagümrük de 3 galibiyet elde etti. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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