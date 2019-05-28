Büyük kapışma – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Büyük kapışma

Büyük kapışma

Karagümrük ile 21.30’da 1. Lig biletini kapmak için ’da karşılaşacak. Mücadele Spor’dan yayınlanacak.

2. Lig play-off finalinde ile Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Spor'dan yayınlanacak. Menemen ve Keçiörengücü'nün ardından 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçında düdük çalacak.

11'İNCİ MAÇ OLACAK
Toplam 34 sezonla, Mersin İY'nin (35) ardından '1. Lig'de en fazla mücadele eden ekip' olan Sakaryaspor, en son 2011-12'de ligde bulunmuştu. Karagümrük ise son 1. Lig macerasını 2004-05'te yaşadı. İki ekip daha toplam 10 maçta karşılaşırken; Sakaryaspor 5, Karagümrük de 3 galibiyet elde etti. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.
  1. 28.5.2019
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