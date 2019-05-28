TFF 1.Lig'de günün özeti! (17.05.19)

TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
PLAY-OFF yarı finalinde Osmanlı'yı penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep'in başarısı kentte büyük coşkuyla kutlandı. Taraftarlar finalin keyfini doyasıya çıkardı. Araç konvoyları geç saatlere kadar sürerken; bayraklar ve meşaleler de buna eşlik etti.
KONGRE GÜNÜ
Sezonu 10. sırada tamamlayan Altay, bugün olağan genel kurula gidecek. Saat 13.00'te başlayacak kongrede mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu dışında bir aday bulunmadığı ve genç başkanın tek listeyle yeniden göreve geleceği belirtildi.
TANER TAŞKIN'IN ÖNCELİĞİ MANİSA
PLAY-OFF yarı finalinde Karagümrük'e elenen Manisa BŞB'de, Taner Taşkın bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi sona erecek ve adı Menemen Bld. ile anılan teknik adam, "Önceliğim Manisa BŞB olacak. Yönetimle oturup konuşmadan başka bir kulüple görüşmem" dedi.
VEFALI ÇORUM
TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Çorum, Kocaeli'yle oynadıkları maçta statta kalp krizi geçirerek vefat eden Çorumspor taraftarı Sinan Yıldız'ın (40) mezarını ziyaret etti. Başkan Fatih Özcan, "Söz verdiğimiz gibi kupayı getirdik" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
SAMSUN HOCA ARIYOR
İsmet Taşdemir'le yollarını ayırması beklenen Samsunspor'da, yeni adaylar netleşiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, Menemen'i 1. Lig'e taşıyan Suat Kaya, son olarak Gazişehir'i çalıştıran Yalçın Koşukavak ve geçtiğimiz sezon Sakarya'da görev yapan İsmail Ertekin'in ön plana çıkan isimler olduğu öğrenildi.
AKHİSAR'DA DEĞİŞİM
1. Lig'e düşen Akhisar'da, taraftarlar Başkan Hüseyin Eryüksel'i istifaya davet etti. Kongreye gitmesi beklenen yeşil-siyahlılarda, tarih henüz netleşmezken; Eryüksel'in adaylığı düşünmediği ifade edildi. Koltuk için en önemli adayın, uzun yıllar kulüpte görev yapan Ekrem Kayserili olduğu konuşuluyor.
- 28.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
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Yorum
eray okay yokuşlu yusuf yazıcı gibi oyuncuları da alabilsek keşke
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''Reyes’i isteriz''
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reyes hemen ver hemen ver durduğu kabahat
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En özel kupa
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Yorum
FUTBOL USA TERIM ,TERIM, TERIM VARSA HERKES MEMNUN VE SAMPIYON
TFF 1.Lig'de günün özeti! (17.05.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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