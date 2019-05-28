Palut’un eseri – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Palut’un eseri

Palut’un eseri

Tarihinde ilk kez ’in kıyısına gelen Hatay’da, performansıyla dikkat çekmeyi başardı...

1. Lig play-off yarı finalinde 'u 90+6'da bulduğu golle deviren Hatayspor, başarısıyla gündeme oturdu. Bordobeyazlı ekibin teknik adamı da bu başarının en büyük mimarlarından oldu. Profesyonel futbol kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği kulübü, geçtiğimiz yıl 1. Lig'e taşıyan 42 yaşındaki çalıştırıcı; bu kez Gazişehir karşısında tarihte ilk kez 'e çıkartmak için çalışacak.

FİNAL MAÇI ÇAKIR'IN
Hatay ile Gazişehir arasındaki finali yönetecek. 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
  1. 28.5.2019
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