Palut’un eseri
Tarihinde ilk kez Süper Lig’in kıyısına gelen Hatay’da, İlhan Palut performansıyla dikkat çekmeyi başardı...
FİNAL MAÇI ÇAKIR'IN
Hatay ile Gazişehir arasındaki finali Cüneyt Çakır yönetecek. 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
- 28.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
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eray okay yokuşlu yusuf yazıcı gibi oyuncuları da alabilsek keşke
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''Reyes’i isteriz''
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reyes hemen ver hemen ver durduğu kabahat
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En özel kupa
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FUTBOL USA TERIM ,TERIM, TERIM VARSA HERKES MEMNUN VE SAMPIYON
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