Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın ile yollar ayrıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden "Teşekkürler Taner Taşkın" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda 2018-2019 futbol sezonunun 33. haftasında göreve başlayan Teknik Direktör Taner Taşkın'la ligin sona ermesinin ardından yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında yollar ayrıldı. Kendisine bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz"