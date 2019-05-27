Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın ile yollar ayrıldı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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BBSK’da Taşkın ile yollar ayrıldı

Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın ile yollar ayrıldı

2. Lig takımlarından Büyükşehir Belediyespor’da ligin 33. haftasında göreve getirilen ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübünden "Teşekkürler " başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda 2018-2019 futbol sezonunun 33. haftasında göreve başlayan Taner Taşkın'la ligin sona ermesinin ardından yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında yollar ayrıldı. Kendisine bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz"

  1. 28.05.2019
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