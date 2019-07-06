Balıkesirspor Ali Tandoğan ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Tandoğan, gelecek hafta kendisini Balıkesirspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Ali Tandoğan'la teknik adamlık koltuğu için prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaşmaya varan Balıkesirspor, önümüzdeki hafta içinde resmi imzaları atacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyet konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bir süredir görüşmekte olduğumuz Ali Tandoğan ve ekibi ile prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaştık. Bütün detayları netleştirdikten sonra önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atmak üzere hoca ve ekibini Balıkesir'e davet edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"
- 06.07.2019
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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