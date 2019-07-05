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05 Temmuz 2019, Cuma
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'dan 'a veda mesajı

Aytaç Kara'dan Bursaspor'a veda mesajı

ile yollarını ayıran , sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

ile yollarını ayıran , sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. hesabından veda mesajı yayınlayan Kara, "Bu forma altında hem saha içinde, hem saha dışında her zaman en iyi mücadelemi vermeye çalıştım. Takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza kötü günler geçirdiğimiz bu sezon da yüreğiyle, dualarıyla bizimle birlikte olan herkese çok teşekkürler. Ben 'yı ve şampiyon takım Bursaspor'u çok sevdim. Bu sezon kalbim dualarım sizlerle" dedi.

  1. 05.07.2019
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