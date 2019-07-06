Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.



GUIDO SAMSUN'DA

TFF 2. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından Samsunspor, transfer şova devam ediyor. Daha önce Keçiörengücü'nden Gökhan Meral ve Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'nu kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Boluspor'dan da Guido Koçer'le 2 yıllık imza attı. Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar'ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki tecrübeli sol açık, kırmızı-beyazlı camiaya şampiyonluk sözü verdi.



SAMSUNSPOR'UN YERİ BURASI DEĞİL

İmza töreninde bir soru üzerine sol ayaklı olmasına rağmen en iyi sağ kanatta faydalı olabileceğini belirten Guido Koçer, Samsunspor'un yerinin burası olmadığını vurguladı. Almanya doğumlu gurbetçi yıldız, "Her şeyimi vereceğimin bilinmesini isterim. Bu kulübün bir planı var. Samsun'un yeri burası değil. Hep beraber benim de verebileceğimin en fazlasıyla bu kulübü üst liglere taşımak durumundayız. Bunun savaşını vermek için buradayım" diye konuştu.



"BAY ŞAMPİYON" MENEMENSPOR'A

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemen, geçen sezon Adana Demirspor'da oynayan 32 yaşındaki "Bay Şampiyon" lakaplı Murat Akın'la temasa geçti. Tecrübeli orta sahayla el sıkışıldığı öğrenildi. Murat Akın, kariyerinde K.Paşa (2), Ordu, Konya, Başakşehir, Kayseri, Karabük ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.



20 MİLYON TL LAZIM

Bursa protokolü, Bursaspor'a destek için buluştu. Vali Yakup Canbolat'ın da katıldığı buluşmada Timsah için birliktelik mesajı verildi. Transfer tahtası kapalı olan ve 20 milyon TL gereken yeşil-beyazlılar, yardım kampanyası düzenleyecek.



NİZO 13 YIL SONRA MANİSA'DA

TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa BŞB, Balıkesir'in orta sahadaki yıldızı Nizamettin Çalışkan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi B.Dortmund'un altyapısından yetişen ve Türkiye kariyerine 2006'da Manisaspor'da başlayan 32 yaşındaki tecrübeli maestro, 13 yıl sonra Manisa'ya geri döndü.



AKİGO'YA DADAŞ'TAN GURBETÇİ

Süper Lig'e tekrar yükselmek için transfer harekatına başlayan Akhisarspor, Erzurum'dan ayrılan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı. Almanya doğumlu 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon mavi-beyazlılarda 20 karşılaşmada boy gösterdi.