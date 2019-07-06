Alt liglerden haberler (06.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt liglerden haberler (06.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

GUIDO SAMSUN'DA
TFF 2. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından , transfer şova devam ediyor. Daha önce Keçiörengücü'nden Gökhan Meral ve Altay'dan 'nu kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Boluspor'dan da Guido Koçer'le 2 yıllık imza attı. Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar'ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki tecrübeli sol açık, kırmızı-beyazlı camiaya şampiyonluk sözü verdi.

SAMSUNSPOR'UN YERİ BURASI DEĞİL
İmza töreninde bir soru üzerine sol ayaklı olmasına rağmen en iyi sağ kanatta faydalı olabileceğini belirten Guido Koçer, Samsunspor'un yerinin burası olmadığını vurguladı. doğumlu gurbetçi yıldız, "Her şeyimi vereceğimin bilinmesini isterim. Bu kulübün bir planı var. Samsun'un yeri burası değil. Hep beraber benim de verebileceğimin en fazlasıyla bu kulübü üst liglere taşımak durumundayız. Bunun savaşını vermek için buradayım" diye konuştu.

"BAY ŞAMPİYON" MENEMENSPOR'A
1. Lig'in yeni ekibi Menemen, geçen sezon 'da oynayan 32 yaşındaki "Bay Şampiyon" lakaplı 'la temasa geçti. Tecrübeli orta sahayla el sıkışıldığı öğrenildi. Murat Akın, kariyerinde K.Paşa (2), , Konya, Başakşehir, , ve Göztepe ile 'e çıkma sevinci yaşadı.

20 MİLYON TL LAZIM
Bursa protokolü, Bursaspor'a destek için buluştu. Vali Yakup Canbolat'ın da katıldığı buluşmada Timsah için birliktelik mesajı verildi. Transfer tahtası kapalı olan ve 20 milyon TL gereken yeşil-beyazlılar, yardım kampanyası düzenleyecek.

NİZO 13 YIL SONRA MANİSA'DA
TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa BŞB, 'in orta sahadaki yıldızı Nizamettin Çalışkan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi B.Dortmund'un altyapısından yetişen ve Türkiye kariyerine 2006'da Manisaspor'da başlayan 32 yaşındaki tecrübeli maestro, 13 yıl sonra Manisa'ya geri döndü.

AKİGO'YA DADAŞ'TAN GURBETÇİ
Süper Lig'e tekrar yükselmek için transfer harekatına başlayan Akhisarspor, 'dan ayrılan 'yü kadrosuna kattı. Almanya doğumlu 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon mavi-beyazlılarda 20 karşılaşmada boy gösterdi.

  1. 6.7.2019
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