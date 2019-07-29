Alt liglerden haberler (29.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
ALTAY'DA 'PAŞA' SEVİNCİ YAŞANIYOR
Altay'da sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrılan kalan geçen sezonun gol kralı Marco Paixao'nun iyileşmesi, teknik heyeti sevindirdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Marco, 10 gündür takımdan ayrıydı, ancak boş durmadı. İdmanlara başladı, çok profesyonel bir futbolcu. Sezona yetişir" bilgisini verdi.
SAMED, ÇOK İDDİALI
Beyaz Grup'un iddialı ekibi Samsunspor'un gurbetçi orta sahası Samed Hakan Kılıç, yeni sezondan çok umutlu. 23 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon kaçan şampiyonluğa bu sezon ulaşıp hak ettiğimiz üst liglere tırmanacağız" dedi.?
ALTINORDU'DA 9 AYRILIK BİRDEN
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulamayan 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı. İkinci Lig'deki pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Berkay Görmez de İstanbulspor'a 5 yıllık imza attı.
G.SARAY'DAN, HEKİMOĞLU TRABZON'A
TFF 3. Lig'den bu sezon yükselen ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon, şampiyon Galatasaray'ın genç sol beki Batuhan Tekin'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Bordo-mavililere imza atan 20 yaşındaki genç futbolcu, Hekimoğlu Trabzon'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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