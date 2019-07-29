Alt liglerden haberler (29.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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liglerden haberler (29.07.2019)

Alt liglerden haberler (29.07.2019)

lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

ALTAY'DA 'PAŞA' SEVİNCİ YAŞANIYOR
Altay'da sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrılan kalan geçen sezonun gol kralı Marco Paixao'nun iyileşmesi, teknik heyeti sevindirdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Marco, 10 gündür takımdan ayrıydı, ancak boş durmadı. İdmanlara başladı, çok profesyonel bir futbolcu. Sezona yetişir" bilgisini verdi.

SAMED, ÇOK İDDİALI
'un iddialı ekibi 'un gurbetçi orta sahası Samed Hakan Kılıç, yeni sezondan çok umutlu. 23 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon kaçan şampiyonluğa bu sezon ulaşıp hak ettiğimiz üst liglere tırmanacağız" dedi.?

ALTINORDU'DA 9 AYRILIK BİRDEN
1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulamayan 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı. İkinci Lig'deki pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Berkay Görmez de İstanbulspor'a 5 yıllık imza attı.

G.SARAY'DAN, HEKİMOĞLU TRABZON'A
TFF 3. Lig'den bu sezon yükselen ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan , şampiyon 'ın genç sol beki Batuhan Tekin'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Bordo-mavililere imza atan 20 yaşındaki genç futbolcu, Hekimoğlu Trabzon'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

  1. 29.7.2019
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