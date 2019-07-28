Alt liglerden haberler (28.07.2019)

TOROSLAR HAREKATTA

Süper Lig yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Adanaspor'un, eski oyuncusu Tiago Bezerra'yı gündemine aldığı öğrenildi. Son olarak Katar ekibi Al-Khor forması giyen 32 yaşındaki on numaranın da turuncu-beyazlı ekibe sıcak baktığı ifade edildi. Tiago geçen sezon 7 maçta 6 golle oynadı. Öte yandan takımda tecrübeli isimler arayan Adana'nın, eski oyuncuları Merthan Açıl (37) ve Mehmet Sedef'le (31) de temas kurduğu belirtildi.

'BİR FORVET ALACAĞIZ'

Menemenspor sportif direktörü Cenk Laleci, sezon hazırlığından memnun olduklarını söyledi. 1. Lig'de hedeflerinin üst sıralar olduğunu hatırlatan Laleci, bir santrfor transferi için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

KARAKUŞ ERZİN'DE

TFF 3. ekibi Erzinspor, teknik direktör Cüneyt Karakuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalışmalara hemen başlayacaklarını belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı; Bolu, Şanlıurfa, Afyon, Bartın ve Bayrampaşa gibi takımlarda görev yaptı.

DADAŞ GEÇ AÇILDI

TFF 1. Lig ekipleri BB Erzurum ile Boluspor'un hazırlık karşılaşmasında kazanan taraf 3-1'le Dadaşlar oldu. Topuk Yaylası'ndaki randevuda Boluspor devreyi Mutlu Güler'in golüyle 1-0 önde kapattı. İki takımın da birçok oyuncu değişikliğine gittiği ikinci yarıda yeni transferlerden Aykut Demir (2) ve Jasmin Scuk'la rakibine yanıt veren Erzurum 3-1 kazanmayı başardı.

DOĞAN JETLER'DE

Yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etmek için güçlü bir kadro oluşturan 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha Doğan Ateş'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu 29 maçta 4 gol, 3 asistle tamamladı. Kasımpaşa'da yetişen Doğan, daha önce Tuzla, Sancaktepe, Silivri, Altınordu ve Yeşil Bursa'da da görev yaptı.

BODRUM'DA ÇİFTE İMZA

TFF 2. Lig ekibi Bodrum, iki takviye birden yaptı. Yeşil-beyazlılar, Fethiye'den orta saha Medeni Bingöl'le (26) iki yıllık sözleşme imzalarken; Antalya'nın orta sahası Sergen Yatağan'ı (20) da bir yıllığına renklerine bağladı.

GOMİS SABIRSIZ

Ümraniye'nin yeni transferi Honore Gomis (23) iddialı konuştu. Geçen sezon U21'de gol kralı olan Senegalli forvet, "Forma giymek için sabırsızlanıyorum. 1. Lig'de atacağım gollerle takımımı şampiyonluğa taşıyacağım" dedi.

DİYAR'DA ŞOV

TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'da transfer harekatı sürüyor. Bayburt Özel İdare'nin 32 yaşındaki orta sahası Emre Hasan Balcı'yla 2 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-yeşilli ekip; Bayburt'la yollarını ayıran sağ kanat Selçuk Kaban (28) ile forvet Feyyaz Aydil (28) ve Pazarspor'un orta sahası Maksut Birben'le (23) anlaşma sağladı.