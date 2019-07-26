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26 Temmuz 2019, Cuma
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Altay transferde gaza bastı

Altay transferde gaza bastı

İkinci etap kamp çalışmalarına Afyon'da başlayan Altay, transferde atağa kalktı. Son olarak Uşak'tan ön libero Rıdvan Özdemir ve Samsun'dan sağ bek Erhan Kartal'la el sıkışan siyah-beyazlılar, Çaykur Rize'den ayrılan 27 yaşındaki kaleci Cihan Topaloğlu'nu da kadrosuna kattı.

Altınordu'da yetişen tecrübeli eldiven, son iki sezonda yalnızca üç maçta görev yaptı. Öte yandan ilk etaptan bu yana takımla çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki Nijeryalı orta saha Adamu Alhassan'la sözleşme imzalama kararı alan İzmir ekibi, 20 yaşındaki Yunan golcü Nikolaos Sampanidis'i de denemeye aldı.

  1. 26.7.2019
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