TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.07.19)

AKHİSARSPOR'DA İKİ İMZA BİRDEN

Akhisarspor'dan çifte imza geldi. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın Gazişehir Gaziantep'ten öğrencileri olan 32 yaşındaki İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason ve 30 yaşındaki stoper Uğur Arslan Kuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



GENTİAN SELMANİ MENEMENSPOR'DA

TFF 1. Lig'in yen ekiplerinden Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'ta buldu. Sarılacivertli takım, Laçi'de oynayan 21 yaşındaki Gentian Selmani ile el sıkıştı. Genç file bekçisini İzmir'e getiren yönetimin, oyuncuyla iki yıllık anlaştığı belirtildi.



RIDVAN VE ERHAN ALTAY'LA İMZALADI

TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Altay, iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig takımı Samsunspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı 1 yıllığına kiralarken, yine 2. Lig ekibi Uşak'tan ayrılan ön libero Muhammed Rıdvan Özdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.



6 TRANSFER LAZIM

Süper Lig'i hedefleyen Boluspor'da Teknik Direktör Giray Bulak, transfer istedi. Bulak, "Geçen seneden kalan iyi oyuncular var. Ancak bu sene ayrılan oyuncuların da yerini tamamlama açısından 5-6 transfer düşünüyoruz" dedi.



BURSA'DA TRANSFER MÜJDESİ GELDİ

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kapalı olan transfer tahtasını ağustos ayı başlarında açacaklarını söyledi. Öte yandan Bursa'nın stadında hırsızlık yapıldı. Hırsızların, timsah ağzındaki kabloları söküp sattıkları ve zararın 600 bin TL civarında olduğu belirtildi.

