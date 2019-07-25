TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.07.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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1.Lig'de günün özeti! (24.07.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.07.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

AKHİSARSPOR'DA İKİ İMZA BİRDEN
Akhisarspor'dan çifte imza geldi. Yeşil-siyahlılar, Mehmet Altıparmak'ın Gazişehir Gaziantep'ten öğrencileri olan 32 yaşındaki İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason ve 30 yaşındaki stoper Kuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GENTİAN SELMANİ MENEMENSPOR'DA
1. Lig'in yen ekiplerinden Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'ta buldu. Sarılacivertli takım, Laçi'de oynayan 21 yaşındaki Gentian Selmani ile el sıkıştı. Genç file bekçisini 'e getiren yönetimin, oyuncuyla iki yıllık anlaştığı belirtildi.

RIDVAN VE ERHAN ALTAY'LA İMZALADI
TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Altay, iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig takımı 'dan sağ bek Erhan Kartal'ı 1 yıllığına kiralarken, yine 2. Lig ekibi 'tan ayrılan ön libero Muhammed Rıdvan Özdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

6 TRANSFER LAZIM
'i hedefleyen 'da Teknik Direktör Giray Bulak, istedi. Bulak, "Geçen seneden kalan iyi oyuncular var. Ancak bu sene ayrılan oyuncuların da yerini tamamlama açısından 5-6 transfer düşünüyoruz" dedi.

BURSA'DA TRANSFER MÜJDESİ GELDİ
Başkanı , kapalı olan transfer tahtasını ağustos ayı başlarında açacaklarını söyledi. Öte yandan 'nın stadında hırsızlık yapıldı. Hırsızların, timsah ağzındaki kabloları söküp sattıkları ve zararın 600 bin TL civarında olduğu belirtildi.

  1. 25.7.2019
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