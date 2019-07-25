TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.07.19)
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
AKHİSARSPOR'DA İKİ İMZA BİRDEN
Akhisarspor'dan çifte imza geldi. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın Gazişehir Gaziantep'ten öğrencileri olan 32 yaşındaki İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason ve 30 yaşındaki stoper Uğur Arslan Kuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GENTİAN SELMANİ MENEMENSPOR'DA
TFF 1. Lig'in yen ekiplerinden Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'ta buldu. Sarılacivertli takım, Laçi'de oynayan 21 yaşındaki Gentian Selmani ile el sıkıştı. Genç file bekçisini İzmir'e getiren yönetimin, oyuncuyla iki yıllık anlaştığı belirtildi.
RIDVAN VE ERHAN ALTAY'LA İMZALADI
TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Altay, iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig takımı Samsunspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı 1 yıllığına kiralarken, yine 2. Lig ekibi Uşak'tan ayrılan ön libero Muhammed Rıdvan Özdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.
6 TRANSFER LAZIM
Süper Lig'i hedefleyen Boluspor'da Teknik Direktör Giray Bulak, transfer istedi. Bulak, "Geçen seneden kalan iyi oyuncular var. Ancak bu sene ayrılan oyuncuların da yerini tamamlama açısından 5-6 transfer düşünüyoruz" dedi.
BURSA'DA TRANSFER MÜJDESİ GELDİ
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, kapalı olan transfer tahtasını ağustos ayı başlarında açacaklarını söyledi. Öte yandan Bursa'nın stadında hırsızlık yapıldı. Hırsızların, timsah ağzındaki kabloları söküp sattıkları ve zararın 600 bin TL civarında olduğu belirtildi.
- 25.7.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
TFF 1.Lig'de günün özeti! (24.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.