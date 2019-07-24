Alt liglerden haberler (24.07.2019)

GLEISON YENİDEN ADANA'DA

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat Ronei Gleison'u transfer etti. Daha önce de turuncu-beyazlı takımda forma giyen Ronei Gleison, Adana-spor Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncubeyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Geçen sezon Sao Paulo'da 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı.

BATUHAN ERZURUM'A

Trabzonspor'un altyapıdan A takıma monte ettiği isimler arasında yer alan fakat geçtiğimiz sezon verilen şansları değerlendiremeyen Batuhan Artarslan, bordo- mavili ekipten ayrılmıştı. Hedefini 'Süper Lig' olarak belirleyen Erzurumspor'un, Artarslan'ın transferi için ciddi aşama kaydettiği belirtiliyor. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 25 yaşındaki ön liberonun Doğu Anadolu ekibi ile en az 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 1.90 boyundaki futbolcu, Fırtına ile 24 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

İŞTE YENİ ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını dün kamuoyuna tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi.

KARAGÜMRÜK DURMUYOR

Transferin hızlı takımı Fatih Karagümrük, Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Alparslan Erdem'i renklerine kattı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde G.Saray, G.Birliği ve Bucaspor gibi takımlar da bulunuyor. Karagümrük Twitter'dan "Werder Bremen altyapısında yetişen, Galatasaray ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek" açıklamasını yaptı.

SAMSUN'UN YERİ SÜPER LİG

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Samsunspor, savunmaya takviye yaptı. Geçen sezon Gazişehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Yalçın Kılınç için Bolu kampında imza töreni düzenlendi. Genel Menajer Mustafa Aztopal ve teknik menajer Yücel Uyar'ın yer aldığı imza töreninde Yalçın Kılınç, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kılınç imza töreninde, "Samsunspor daha iyi yerleri hak ediyor. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Taraftarın gücü camianın gücüdür. Samsunspor'u Süper Lige taşıyacağız" ifadesini kullandı.

BJARNASON AKİGO'YA

Akhisar, teknik adam Mehmet Altıparmak'ın Gazişehir'den eski öğrencisi olan 32 yaşındaki İzlandalı orta saha ile anlaştı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona giren Akhisarspor, aradığı orta sahayı Gazişehir Gaziantep'te buldu. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın eski öğrencisi olan Elmar Bjarnason'la prensip anlaşmasına vardı. Gazişehir'le yollarını ayıran 32 yaşındaki orta sahayla kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Türkiye kariyerine 2017-2018'de Elazığ'da başlayan Bjarnason, geçtiğimiz sezon Mehmet Altıparmak yönetimindeki Gazişehir'de 14 maçta 1 kez ağları sarstı.

ELAZIĞ'A GENÇ GOLCÜ

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor, Serhan Yılmaz'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Gaziantep ve 1461 Trabzon formaları giyen 24 yaşındaki forvet, 33 maçta 10 gol attı.

YAMAN, AKSARAY'DA

3. Lig'de mücadele edecek 68 Aksaray Belediyespor, son olarak Çatalcaspor forması giyen Fuat Yaman'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, rakip ağları 1 kez sarstı.

MENEMEN'DE ÇİFTE İMZA

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, kadrosuna iki takviye birden yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak Karabükspor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Can Sıkılmaz'la 2+1 yıllık sözleşme imzalarken; 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha Henry Austine Onoka'yı da 3 yıllığına renklerine bağladı.

SOMA COŞTU

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Batman Petrol'den santrfor Bedirhan Çelik (25) ile sol kanat Mehmet Bağlı (26), Kozan'ın orta sahası Yasin Hatipoğlu (31) ve Payas'ın forveti Hayri Yomralıoğlu (25) ile el sıkıştı.

YİĞİT GÖKOĞLAN ZONGULDAK'TA

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, bir zamanlar G.Saray forması giyen Yiğit Gökoğlan'ı kadrosuna kattı. Son olarak Fethiyespor'da oynayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon ortasında takımdan ayrılmıştı. Gökoğlan'ın kariyerinde Manisa, Kayseri Erciyes, Akhisar, Balıkesir ve Bandırma gibi takımlar bulunuyor.

TUZLASPOR DOLUDİZGİN

Transferin hızlı ekibi Tuzlaspor takviyelerine devam ediyor. Son olarak Selçuk Kaban ve Türker Toptaş'a imza attıran 2. Lig ekibi, iki ismi daha renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Kastamonuspor forması giyen tecrübeli stoper Kemal Tokak (30) ve futbola kısa bir ara veren sol kanat Gökhan Çıra'yı (23) kadrosuna kattı.

TATANGA ÖZGÜR

Geçtiğimiz sezon 1. Lig biletini finalde kaybeden Sakaryaspor, dış transferde girişimlerini sıklaştırdı. İlk imzasını Abdülaziz Solmaz'a attıran yeşil-siyahlıların, Ofspor'dan ayrılan Özgür Kedikli'yle anlaştığı öğrenildi. 26 yaşındaki ön libero, geçen yıl 26 maçta 2 golle oynadı.

K.MARAŞ'TAN TRANSFER ŞOV

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş, dış transferde 4 imza attırdı. Ankara Demir'den sağ kanat Çağatay Çeken (27) ile stoper Sefa Ali Memnun (23), Fethiye'den orta saha Emrullah Yıldırım (27) ve Erzincan'dan savunmacı Gökhan Payal (27) gelecek sezon kırmızı-beyazlı formayı terletecek.