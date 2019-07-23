TFF 1.Lig'de günün özeti! (22.07.19)

MENEMEN GENÇ YILDIZ BAKAYOKO İÇİN ATAKTA

Ligin yeni temsilcilerinden Menemenspor, Axel Bakayoko'nun peşine düştü. Son olarak İsviçre'nin St. Gallen takımında top koşturan 21 yaşındaki genç futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Menemenspor'un Axel Bakayoko'yu İzmir'e davet ettiği öğrenildi. İnter altyapısından yetişen genç isim Fransa'da Sochoux'da da oynadı. 127 maçta 22 golü var.



KOŞUKAVAK MEMNUN

Bursa Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının F.Bahçe ile oynadığı hazırlık maçındaki performansını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı "Uyum içinde olduğumuzu gördüm. Bu maç takıma özgüven getirecektir. İnşallah işin transfer tarafını da hallederiz. Bursaspor'un yeri Süper Lig'dir" diye konuştu.



UMUT NAYİR'E ADS KANCASI

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Adana Demirspor, forvet için Umut Nayir'i düşünüyor. ADS, 26 yaşındaki forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Beşiktaş'la 2022'ye kadar kontratı olan Umut için 300 bin euro bonservis istiyor. Güney temsilcisi kiralık formülünü de masaya yatıracak.



SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ

Akhisarspor bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ege temsilcisi kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha oyuncusu katmayı planlıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak "İyi çalışıyoruz. Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



ERZURUMSPOR İDDİALI

Süper Lig'den düşen BB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer iddialı açıklamalarda bulundu. Bilazer "Erzurumspor geçen sezon hak etmediği şekilde bir alt lige düştü. Şimdi hak ederek yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Şehir ve oyuncular buna inanıyor. Taraftarımızdan o müthiş desteklerini bekliyoruz" dedi.



VOLKAN OKUMAK MANİSA BŞB'DE

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Giresunspor'da forma giyen Volkan Okumak'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ege temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Volkan "Manisa BŞB hedefleri olan bir kulüp. İki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah kazasız, belasız bir sezon geçiririz. Yeni sezonda Manisa BŞB forması giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Daha önce Erciyesspor, Şanlıurfa ve Giresun'da oynadı.