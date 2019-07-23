TFF 1.Lig'de günün özeti! (22.07.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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1.Lig'de günün özeti! (22.07.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (22.07.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

MENEMEN GENÇ YILDIZ BAKAYOKO İÇİN ATAKTA
Ligin yeni temsilcilerinden Menemenspor, 'nun peşine düştü. Son olarak İsviçre'nin St. Gallen takımında top koşturan 21 yaşındaki genç futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Menemenspor'un Axel Bakayoko'yu 'e davet ettiği öğrenildi. İnter altyapısından yetişen genç isim Fransa'da Sochoux'da da oynadı. 127 maçta 22 golü var.

KOŞUKAVAK MEMNUN
Bursa Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının F.Bahçe ile oynadığı hazırlık maçındaki performansını değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı "Uyum içinde olduğumuzu gördüm. Bu maç takıma özgüven getirecektir. İnşallah işin tarafını da hallederiz. Bursaspor'un yeri 'dir" diye konuştu.

UMUT NAYİR'E ADS KANCASI
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen , forvet için 'i düşünüyor. ADS, 26 yaşındaki forvet oyuncusu için 'ın kapısını çalacak. Beşiktaş'la 2022'ye kadar kontratı olan Umut için 300 bin euro bonservis istiyor. Güney temsilcisi kiralık formülünü de masaya yatıracak.

SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ
Akhisarspor bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ege temsilcisi kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha oyuncusu katmayı planlıyor. "İyi çalışıyoruz. Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR İDDİALI
Süper Lig'den düşen BB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer iddialı açıklamalarda bulundu. Bilazer "Erzurumspor geçen sezon hak etmediği şekilde bir alt lige düştü. Şimdi hak ederek yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Şehir ve oyuncular buna inanıyor. Taraftarımızdan o müthiş desteklerini bekliyoruz" dedi.

VOLKAN OKUMAK MANİSA BŞB'DE
2. Lig 'ta şampiyonluğu hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Giresunspor'da forma giyen 'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ege temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Volkan "Manisa BŞB hedefleri olan bir kulüp. İki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah kazasız, belasız bir sezon geçiririz. Yeni sezonda Manisa BŞB forması giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Daha önce Erciyesspor, ve 'da oynadı.

  1. 23.7.2019
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