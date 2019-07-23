Sabo Gümrük’te
Fatih Karagümrük 27 yaşındaki orta sahayı renklerine bağladı. Slovak futbolcu “Hedefimiz Süper Lig olacak” diye konuştu.
Karagümrük Teknik Direktörü Dumlupınar yeni sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Lige yeni yükselen bir ekibiz ancak iddialıyız. Bir an önce Süper Lig'de boy göstermek istiyoruz" dedi.
- 23.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Sabo Gümrük’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.