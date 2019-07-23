Sabo Gümrük’te - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Sabo Gümrük’te

Sabo Gümrük’te

Sabo Gümrük’te

27 yaşındaki orta sahayı renklerine bağladı. Slovak futbolcu “Hedefimiz olacak” diye konuştu.

1. Lig'e bu sezon yükselen kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. temsilcisi, Erik Sabo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. temsilcisi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı. Orta sahada görev yapan Sabo, 18 defa Slovakya formasını da giydi. Kariyerinde 190 karşılaşmaya çıkan Sabo'nun 45 golü bulunuyor. Tecrübeli oyuncu "Kariyerime burada devam edeceğim için mutluyum. Yönetim ve teknik heyet hedefleri anlattı. 'e yükselmek istiyoruz. Ben de takımın bu hedefine yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Karagümrük Teknik Direktörü Dumlupınar yeni sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Lige yeni yükselen bir ekibiz ancak iddialıyız. Bir an önce Süper Lig'de boy göstermek istiyoruz" dedi.
  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sabo Gümrük’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN