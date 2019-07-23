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23 Temmuz 2019, Salı
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Emre Es-Es’te

Emre Es-Es’te

’da başkan , müjdesini verdi. Yıldız forvet “ devam edecek. kamptayım” dedi

Sıkıntılı geçen sezonun ardından kadrosunu oluşturmaya çalışan , ile 'devam' dedi. 30 yaşındaki futbolcuyla 'da görüşüp anlaşan Eskişehirspor Başkanı camiaya müjdeli haberi verdi. Taş "Emre Güral ile yeniden anlaştık. günü Afyon kampına katılacak. Emre'nin bu yıl da takımımıza çok katkı vereceğini düşünüyorum. Taraftarımızın için rahat olun. sürecek" diye konuştu.

'GÜZEL BAŞARILARA'
EMRE de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli forvet oyuncusu " devam edecek. Eski sayfaları temizleyip yeni güzel anılarla dolduralım diyorum. Birlik beraberlik içinde iyi günde ama daha da önemlisi kötü günde bir olalım. Güzel başarılar yakalayalım. Biz aile olarak hazırız. Çarşamba günü kampa katılacağım. Başkanımız Osman Taş ile görüştük anlaştık. Eskişehirspor'un başkanımız ile emin ellerde olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
  1. 23.7.2019
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