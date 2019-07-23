Emre Es-Es’te
Eskişehirspor’da başkan Osman Taş, Emre Güral müjdesini verdi. Yıldız forvet “Hikaye devam edecek. Çarşamba kamptayım” dedi
'GÜZEL BAŞARILARA'
EMRE de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli forvet oyuncusu "Hikaye devam edecek. Eski sayfaları temizleyip yeni güzel anılarla dolduralım diyorum. Birlik beraberlik içinde iyi günde ama daha da önemlisi kötü günde bir olalım. Güzel başarılar yakalayalım. Biz aile olarak hazırız. Çarşamba günü kampa katılacağım. Başkanımız Osman Taş ile görüştük anlaştık. Eskişehirspor'un başkanımız ile emin ellerde olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
- 23.7.2019
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