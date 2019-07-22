Alt liglerden haberler (22.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (22.07.2019)

Alt liglerden haberler (22.07.2019)
Kamp sıkı geçecek
Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri, "İlk etabı da burada geçirmiştik ve memnun kaldım. Fiziksel çalışmalara ağırlık verdik. Bir hedefimiz var. Bunun için sıkı çalışmak istiyoruz" dedi

2 yabancı alacağız
AkhisarTeknik Direktörü , orta saha ve forvete yabancı takviyesi yapacaklarını söyledi. Yabancı kontenjanını defansta kullanmak istemediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Dany ile yolların ayrılacağını belirtti.

Ş.Urfa'da kritik gün!
Şanlıurfaspor yönetimi bugün saat 17.00'ye kadar 3 milyon TL'lik borç ödemesini yapamazsa, sarı-yeşilli kulüp sezona -12 puanla başlayacak. Takım kaptanı , dün instagramdan her şeye rağmen savaşacaklarını dile getirdi.

Elazığspor'da 2 imza
TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye, Hayrettin Cengiz ile 2, Tuncay Fındıkçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 25'lik sol bek Cengiz, geçen sezon Nevşehir'de 24 maçta forma giydi. Geçen sezon Darıca GB'de olan 27 yaşındaki ön libero Fındıkçı ise 30 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

"Sistem bizim anahtarımız"
, en büyük güçlerinin sistemleri olduğunu söyledi. 7 sezonda 2 şampiyonluk 4 play-off gördüklerini aktaran Eroğlu, "Eğer bir sisteminiz ve planınız yoksa şampiyonluğu bir gün yaşarsınız. Geleceği inşa etmek, bir projedir ve felsefe gerektirir. Daha çok futbolcuyu ihraç edeceğiz" diye konuştu.
  1. 22.7.2019
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