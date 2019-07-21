Alt liglerden haberler (21.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (21.07.2019)

Alt liglerden haberler (21.07.2019)
Bilal Kısa Bolu'da
TFF 1. Lig ekibi Boluspor geçen sezonu Akhisar'da geçiren 36 yaşındaki 10 numara 'yı renklerine kattı. Bilal geçen sezon 24 maça çıkıp; 1 gol, 2 asistle oynamıştı. Bonservisine para ödenmeyen tecrübeli yıldız ile 1 yıllık anlaşıldı. Yarenler ayrıca Cumali Bişi ile 1, Yasin Dülger ve Fethi Özer ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

2. rakip Sepahan
İlk özel maçını F.Bahçe ile oynayan , 2. hazırlık maçını 25 Temmuz'da İran'ın Sepahan'la yapacak. Özlüce'deki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maç, taraftara ve basına kapalı oynanacak ve Bursaspor TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Eduok elden kaçtı
Kasımpaşa'da adını duyuran devre arasında BB Erzurum'a transfer olan Samuel Eduok, Hırvatistan Ligi'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu 1. Lig ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye kariyerinde 109 maçta; 23 gol, 11 asistle oynayan Eduok'u birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibi istiyordu. Nijeryalı, transfer için çok mutlu olduğunu belirtti.


3. Lig ekibi Muğla, geçen sezon Kozan'da forma giyen kaleci Yunus Emre Genç ile orta saha oyuncusu Ahmet Keleş'i renklerine bağladı.
BAL'A düşen Buca lige katılım bedeli olan 22 bin TL'yi yatıramadı. Başkan Cihan Aktaş, Tire'yi satın alıp, kulübün ismini Buca FK yaptı.
ALTAY, 35 yaşındaki sol kanat 'a jübile yapıp kulüpte farklı bir görev almasını teklif etti. Akın henüz hiçbir kulüple anlaşmadı.
  1. 21.7.2019
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