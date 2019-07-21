Alt liglerden haberler (21.07.2019)
TFF 1. Lig ekibi Boluspor geçen sezonu Akhisar'da geçiren 36 yaşındaki 10 numara Bilal Kısa'yı renklerine kattı. Bilal geçen sezon 24 maça çıkıp; 1 gol, 2 asistle oynamıştı. Bonservisine para ödenmeyen tecrübeli yıldız ile 1 yıllık anlaşıldı. Yarenler ayrıca Cumali Bişi ile 1, Yasin Dülger ve Fethi Özer ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.
2. rakip Sepahan
İlk özel maçını F.Bahçe ile oynayan Bursaspor, 2. hazırlık maçını 25 Temmuz'da İran'ın Sepahan'la yapacak. Özlüce'deki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maç, taraftara ve basına kapalı oynanacak ve Bursaspor TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Eduok elden kaçtı
Kasımpaşa'da adını duyuran devre arasında BB Erzurum'a transfer olan Samuel Eduok, Hırvatistan Ligi'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu 1. Lig ekibi Hajduk Split ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye kariyerinde 109 maçta; 23 gol, 11 asistle oynayan Eduok'u birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibi istiyordu. Nijeryalı, transfer için çok mutlu olduğunu belirtti.
3. Lig ekibi Muğla, geçen sezon Kozan'da forma giyen kaleci Yunus Emre Genç ile orta saha oyuncusu Ahmet Keleş'i renklerine bağladı.
BAL'A düşen Buca lige katılım bedeli olan 22 bin TL'yi yatıramadı. Başkan Cihan Aktaş, Tire'yi satın alıp, kulübün ismini Buca FK yaptı.
ALTAY, 35 yaşındaki sol kanat İbrahim Akın'a jübile yapıp kulüpte farklı bir görev almasını teklif etti. Akın henüz hiçbir kulüple anlaşmadı.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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