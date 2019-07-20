Alt liglerden haberler (20.07.2019)
İstanbulspor, Romanya ekibi Sepsi Gheorghe'nin Ganalı sağ kanatı Joseph Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka'da Horsens, Çekya'da Slavia Prag'da görev yapan Mensah, geçen sezon 28 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.
Toros'tan mesai
Sezona günde çift idmanla hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor. Geçen yıl takımı play-off'a taşıyan Toros, yoğun şekilde çalışarak lige hazır olacaklarını belirtti.
Dilaver resmen Manisa'da
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki sol kanat, yeşil-beyazlı camiayı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.
Eroğlu: Daha iyi olacağız
İlk hazırlık karşılaşmasında Akhisar'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, geleceğe umutlu bakıyor. Tecrübeli hoca, "Her geçen gün daha iyi olacağız. İyi yönlerimizi bu kampta daha da geliştirmek için çalışacağız" yorumunu yaptı.
Altay Emre'yi takımda tuttu
Şampiyonluğu hedefleyen Altay, kaleci transferini askıya aldı. Gökhan Değirmenci'yi Akhisar'a kaptıran İzmir ekibi, daha önce kulüp bulmasını istediği genç eldiveni Emre Koyuncu'yu (23) takımda tutarak 1 numara transferinden vazgeçti.
Turgay An Fethiye'de
TFF 3. Lig ekibi Fethiyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediye'de şov yapan tecrübeli on numara Turgay An'la sözleşme imzaladı. Sakarya, Adıyaman, Bergama, Çorum ve Menemen gibi takımların da formasını giyen 33 yaşındaki maestro, 35 maçta 17 kez ağları sarsarak Kırşehir'in TFF 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
Toros'tan mesai
Sezona günde çift idmanla hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor. Geçen yıl takımı play-off'a taşıyan Toros, yoğun şekilde çalışarak lige hazır olacaklarını belirtti.
Dilaver resmen Manisa'da
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki sol kanat, yeşil-beyazlı camiayı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.
Eroğlu: Daha iyi olacağız
İlk hazırlık karşılaşmasında Akhisar'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, geleceğe umutlu bakıyor. Tecrübeli hoca, "Her geçen gün daha iyi olacağız. İyi yönlerimizi bu kampta daha da geliştirmek için çalışacağız" yorumunu yaptı.
Altay Emre'yi takımda tuttu
Şampiyonluğu hedefleyen Altay, kaleci transferini askıya aldı. Gökhan Değirmenci'yi Akhisar'a kaptıran İzmir ekibi, daha önce kulüp bulmasını istediği genç eldiveni Emre Koyuncu'yu (23) takımda tutarak 1 numara transferinden vazgeçti.
Turgay An Fethiye'de
TFF 3. Lig ekibi Fethiyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediye'de şov yapan tecrübeli on numara Turgay An'la sözleşme imzaladı. Sakarya, Adıyaman, Bergama, Çorum ve Menemen gibi takımların da formasını giyen 33 yaşındaki maestro, 35 maçta 17 kez ağları sarsarak Kırşehir'in TFF 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Alt liglerden haberler (20.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.