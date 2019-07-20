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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (20.07.2019)

Alt liglerden haberler (20.07.2019)
İstanbulspor, Romanya ekibi Sepsi Gheorghe'nin Ganalı sağ kanatı Joseph Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 'da Horsens, Çekya'da Slavia Prag'da görev yapan Mensah, geçen sezon 28 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.

Toros'tan mesai
Sezona günde çift idmanla hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor. Geçen yıl takımı play-off'a taşıyan Toros, yoğun şekilde çalışarak lige hazır olacaklarını belirtti.

Dilaver resmen Manisa'da
TFF 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor, kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'yle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki sol kanat, yeşil-beyazlı camiayı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Eroğlu: Daha iyi olacağız
İlk hazırlık karşılaşmasında Akhisar'a 2-1 yenilen Altınordu'da teknik patron , geleceğe umutlu bakıyor. Tecrübeli hoca, "Her geçen gün daha iyi olacağız. İyi yönlerimizi bu kampta daha da geliştirmek için çalışacağız" yorumunu yaptı.

Altay Emre'yi takımda tuttu
Şampiyonluğu hedefleyen Altay, kaleci transferini askıya aldı. 'yi Akhisar'a kaptıran İzmir ekibi, daha önce kulüp bulmasını istediği genç eldiveni Emre Koyuncu'yu (23) takımda tutarak 1 numara transferinden vazgeçti.

Turgay An Fethiye'de
TFF 3. Lig ekibi Fethiyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediye'de şov yapan tecrübeli on numara Turgay An'la sözleşme imzaladı. Sakarya, Adıyaman, Bergama, Çorum ve Menemen gibi takımların da formasını giyen 33 yaşındaki maestro, 35 maçta 17 kez ağları sarsarak Kırşehir'in TFF 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
  1. 20.7.2019
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