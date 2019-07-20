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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Yarenler atağa kalktı

Yarenler atağa kalktı

, Yeni Malatya’nın Nijeryalı sağ beki Sincere Seth’i bitirme noktasına getirdi. 21 yaşındaki oyuncunun 1-2 gün içerisinde şehre gelmesi bekleniyor

TRANSFER çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren , gözünü 'a dikti. Yarenler'in, sarı-kırmızılı ekipten ayrılması gündemde olan Sincere Seth'i bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren kırmızıbeyazlı kurmayların, 21 yaşındaki Nijeryalı sağ beki şehre davet ettiği ifade edildi.

NİJERYA'DA 6 MAÇA ÇIKTI
2017 yılında imza attığı Malatya'da 22 karşılaşmaya çıkan ve 2021'e kadar kontratı bulunan genç oyuncunun, 1-2 gün içerisinde şehre gelmesi bekleniyor. Nijerya U23 milli takımıyla da 5 maça çıkan Seth, skor katkısı sağlayamadı. Öte yandan Bolu'nun, ilgilendiği iddia edilen Malatya'nın sol beki Bülent Cevahir (27) için girişimde bulunmadığı öğrenildi.

  1. 20.7.2019
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