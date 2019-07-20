Yarenler atağa kalktı
Boluspor, Yeni Malatya’nın Nijeryalı sağ beki Sincere Seth’i bitirme noktasına getirdi. 21 yaşındaki oyuncunun 1-2 gün içerisinde şehre gelmesi bekleniyor
TRANSFER çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Boluspor, gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti. Yarenler'in, sarı-kırmızılı ekipten ayrılması gündemde olan Sincere Seth'i bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren kırmızıbeyazlı kurmayların, 21 yaşındaki Nijeryalı sağ beki şehre davet ettiği ifade edildi.
NİJERYA'DA 6 MAÇA ÇIKTI
2017 yılında imza attığı Malatya'da 22 karşılaşmaya çıkan ve 2021'e kadar kontratı bulunan genç oyuncunun, 1-2 gün içerisinde şehre gelmesi bekleniyor. Nijerya U23 milli takımıyla da 5 maça çıkan Seth, skor katkısı sağlayamadı. Öte yandan Bolu'nun, ilgilendiği iddia edilen Malatya'nın sol beki Bülent Cevahir (27) için girişimde bulunmadığı öğrenildi.
NİJERYA'DA 6 MAÇA ÇIKTI
2017 yılında imza attığı Malatya'da 22 karşılaşmaya çıkan ve 2021'e kadar kontratı bulunan genç oyuncunun, 1-2 gün içerisinde şehre gelmesi bekleniyor. Nijerya U23 milli takımıyla da 5 maça çıkan Seth, skor katkısı sağlayamadı. Öte yandan Bolu'nun, ilgilendiği iddia edilen Malatya'nın sol beki Bülent Cevahir (27) için girişimde bulunmadığı öğrenildi.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Yarenler atağa kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.