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19 Temmuz 2019, Cuma
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1. Lig özeti (18.07.19)

1. Lig özeti (18.07.19)

1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Spor Toto 1.Lig'deki önemli gelişmeler...

AHMETHAN SAMSUN'DA
1. Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanan Samsunspor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Ahmethan Köse'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 'nde 33 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.

MENEMEN'DEN DEFANSA TAKVİYE
Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, savunma oyuncusu Ali Keten'i etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, geçen sezon Kocaelispor'da görev yapan 23 yaşındaki stoperle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kariyerinde daha önce Derincespor forması da giyen Ali, Kocaelispor'da 101 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.

TAYFUN NAZİLLİ'DE
TFF 3.Lig ekiplerinden Nazilli Belediye, son olarak Turgutlu'da forma giyen Tayfun Yanar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Kayserispor'da başlayan 33 yaşındaki tecrübeli stoper, Erciyes, Tarsus, , Çatalca, , Düzcespor, Sultanbeyli ve Ofspor gibi takımlarda forma giyerken; geçen sezon Turgutlu'da 30 karşılaşmaya çıktı.

MİTHAT TURGUTLU'YA ÇOK YAKIN
Yeni teknik patronu Cüneyt Biçer yönetiminde sezon hazırlıklarına start veren Turgutluspor, Mithat Yaşar transferinde mutlu sona yaklaştı. 33 yaşındaki orta sahanın, Yeni Ordu'yla yollarını ayırdıktan sonra imzayı atacağı öğrenildi. Mithat, geçtiğimiz sezon 11 maçta 1 golle oynamıştı.

ERZURUM, MURAT'LA İMZALADI
Süper Lig'e dönmek için iddialı bir kadro kuran BB , Altınordu'nun tecrübeli kanat oyuncusu Mehmet Murat Uçar'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki sağ kanat, geçen sezonu 34 maçta 2 gol, 3 asistle tamamladı. Pendik altyapısından yetişen Murat, Beylerbeyi, Belediye, Aydın ve 'de de forma giydi.

DENİZ VURAL RESMEN ALTAY'DA
Altay, geçen sezon Denizlispor formasıyla 'e çıkma sevinci yaşayan ön libero Deniz Vural'I kadrosuna kattı. Afyon kampına gelerek sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen gurbetçi futbolcu, siyah- beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon yeşil-siyahlılarda 27 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

  1. 19.7.2019
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