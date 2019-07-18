Alt liglerden haberler (18.07.2019)

BURSASPOR'A MANU'DAN KANAT

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Bursaspor, ManU'dan ayrılan Zak Dearnley'i denemeye aldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak onay verirse 21'lik futbolcu imza atacak. Bu arada sözleşmesi uzayan Latovlevici de takıma katıldı.

GEİLSON ADANA'DA

YENİ sezon öncesi transferleri büyük bir titizlikle yapan Adana ekibi, sol kanat bölgesi için eski yıldızı Roni Gleison ile yeniden anlaştı.

1. LİG'DE KURA GÜNÜ

Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi bugün çekiliyor. Kura çekimi, Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 21.00'de yapılacak.

ERCAN SAKARYA'DA

İkinci Lig'de bu sezon Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu