Alt liglerden haberler (18.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Alt liglerden haberler (18.07.2019)

Alt liglerden haberler (18.07.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

BURSASPOR'A MANU'DAN KANAT
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen , ManU'dan ayrılan Zak Dearnley'i denemeye aldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak onay verirse 21'lik futbolcu imza atacak. Bu arada sözleşmesi uzayan Latovlevici de takıma katıldı.

GEİLSON ADANA'DA
YENİ sezon öncesi transferleri büyük bir titizlikle yapan ekibi, sol kanat bölgesi için eski yıldızı Roni Gleison ile yeniden anlaştı.

1. LİG'DE KURA GÜNÜ
1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi bugün çekiliyor. Kura çekimi, Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 21.00'de yapılacak.

ERCAN SAKARYA'DA
İkinci Lig'de bu sezon 'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sakaryaspor'un yeni oldu

  1. 18.7.2019
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