Alt liglerden haberler (18.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
BURSASPOR'A MANU'DAN KANAT
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Bursaspor, ManU'dan ayrılan Zak Dearnley'i denemeye aldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak onay verirse 21'lik futbolcu imza atacak. Bu arada sözleşmesi uzayan Latovlevici de takıma katıldı.
GEİLSON ADANA'DA
YENİ sezon öncesi transferleri büyük bir titizlikle yapan Adana ekibi, sol kanat bölgesi için eski yıldızı Roni Gleison ile yeniden anlaştı.
1. LİG'DE KURA GÜNÜ
Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi bugün çekiliyor. Kura çekimi, Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 21.00'de yapılacak.
ERCAN SAKARYA'DA
İkinci Lig'de bu sezon Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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