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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'da dönemi

Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

Eski milli futbolcu ve , ile anlaştı. Sakaryaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdullah Ercan ile 2019/2020 sezonu için teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda 'ta mücadele edecek 'un yeni teknik direktörü oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

  1. 17.07.2019
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