Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Abdullah Ercan, Sakaryaspor ile anlaştı. Sakaryaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdullah Ercan ile 2019/2020 sezonu için teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Abdullah Ercan ile 2019/2020 sezonu için teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) 16 Temmuz 2019
Hoş Geldin Abdullah Ercan! pic.twitter.com/CY1UOsQJyP
- 17.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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