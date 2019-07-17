Alt liglerden haberler (17.07.2019)
TFF 2. Lig'in iddialı takımı Manisa BŞB, Kastamonu 1966'nın 32 yaşındaki stoperi Mustafa Çakır'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil- beyazlıların ayrıca en son Giresunspor forması giyen Volkan Okumak'la da anlaşma sağladığı bildirildi. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Afyon kampına katıldığı ifade edildi.
Ersavaş döndü
TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediye, eski oyuncusu Mehmet Ersavaş'la prensip anlaşmasına vardı. 2008-2009 formasında sırtına geçirdiği Nazilli formasını 8.5 sezon terleten 28 yaşındaki ön libero, 2. Lig ve 3. Lig'de 222 karşılaşmaya çıktı ve 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
Karşıyaka'da Toros umutlu
Geçen sezon 8'inci haftada düşme potasında aldığı Karşıyaka'yı playoff'a taşıyan Mesut Toros, takımın hırsının yeni sezon için kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Toros, "Oyuncuların gösterdiği aşama ve istekleri beni mutlu ediyor. Aynı disiplin ve hırsla geçen sezon kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Altay, Piri'yi bitiriyor
Yeni sezona Afyonkarahisar'da hazırlanan Altay, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri'yle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Geçen yıl 30 maçın 9'unda kalesini gole kapatan genç eldivenin, transfer tahtasının açılması ile imzayı atacağı ifade edildi.
Kahraman hamlesi
Altınordu, stoper Enes Sığırcı'nın sakatlanması üzerine pilot takım Niğde Anadolu'dan Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Hollanda ekibi Den Bosch'tan transfer edilerek kiralık gönderilen 25 yaşındaki savunmacı, 13 karşılaşmada forma giymişti.
Menemen'de stat telaşı
Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Menemen'de, stadyum telaşı yaşanıyor. 2 sezon önce kapasitesi 5 bine çıkartılan İlçe Stadı'nın 1. Lig kriterlerine uyması için bakımdan geçirildiği belirtildi. Passolig sisteminin kurulumu 16 Ağustos'a kadar yetişmezse İzmir ekibi ilk maçlarını farklı statta oynayacak.
Aliağa'da durmak yok
BAL'ın iddialı ekibi Aliağa, üç ismi daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, başarılı eldiven Serkan Şen (25), genç file bekçisi Bartu Kaya (19) ve Oğuzhanspor'un orta sahası Osman Uysal'la (22) imzaları attı.
Kilis'ten transfer şov
Daha önce Eyüp Ataş ve Lucas Rodriguez'i kadrosuna katan Kilis Belediyespor; Özcan Polat, Ahmet Özden, Ahmet Yiğitel, Ali Taş, Mehmet Canaslan ve Şerif Gezici'yi de renklerine bağladı.
TRANSFER BORSASI
BAL'ın yeni ekiplerinden Manisa Sanayispor, Kuşadasıspor'dan orta saha Erkan Deliduman (22) ve Isparta 32'nin genç stoperi Doğuş Altın'la (23) anlaştı.
Takviyelerin devam edeceği ifade edildi.
KARS 36 Spor, teknik direktörlük koltuğunu Mehmet Şaşmaz'a emanet etti.
Kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Şampiyonluk için çok çalışacağız" diye konuştu.
ÇARŞAMBASPOR, iç transferde genç kalecisi Metehan Şahin'le yeniden anlaşma sağladı. İki yıldır yeşil-beyazlı formayı terleten 24 yaşındaki file bekçisi, BAL'da şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı.
BARTINSPOR, Manavgat Belediye'nin 26 yaşındaki eldiveni Faruk Polat'ı kadrosuna kattı. Daha önce Kestel, Karacabey ve Zaferspor formaları da giyen Faruk, geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıktı.
KAYSERİ Erciyes altyapısından yetişen Canberk Soykuvvet (32), yeni sezonda Arnavutköy Belediye'de oynayacak. Son olarak Dersim'de oynayan tecrübeli ismin BAL'da 160 maçta 12 golü bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ sezon 1. Lig biletini playoff'ta kaçıran Sarıyer, Amed Sportif'ten ayrılan Mehmet Sıddık İstemi'yle anlaştı.
28 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 30 karşılaşmada 4 gol, 3 asistle oynadı.
BAL'A dönüş yapan Atakum Belediye, teknik direktörlüğe Mustafa Kara'yı getirdi.
2009-2013 yılları arasında da Samsun ekibini çalıştıran tecrübeli hoca, son üç sezondur Yolspor'da görev yapıyordu
- 17.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Alt liglerden haberler (17.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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