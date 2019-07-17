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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Altıparmak farkı

Altıparmak farkı

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e dönecek bir kadro kurmaya çalışan Akhisarspor'da teknik direktör , ligde son 2 yılda Erzurumspor ve Gazişehir'i Play Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, transferde güvendiği eski futbolcularını seçti

Altıparmak yönetiminde Erzurum'da Süper Lig sevinci yaşayan Burhan Eşer ve Tolga Ünlü, yeşil siyahlılara imza attı. Önceki sezon Erzurum'da, geçen sezon da 'te Altıparmak'ın şampiyon kadrolarında yer alan Erhan Çelenk ile yine Gazişehir'den tecrübeli teknik adamın öğrencisi Uğur Arslan Kuru geldi.

  1. 17.7.2019
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