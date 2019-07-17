Erzurumspor durmuyor
Yeniden Süper Lig'de mücadele etmek isteyen Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen Oltan Karakullukçu ve Alanyaspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı da renklerine bağlamak üzere.
- 17.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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