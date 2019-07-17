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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Erzurumspor durmuyor

Erzurumspor durmuyor

Yeniden Süper Lig'de mücadele etmek isteyen Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu 'ı da renklerine bağlamak üzere.

Yeniden Süper Lig'de mücadele etmek isteyen Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu 'ı da renklerine bağlamak üzere. 28 yaşındaki Oltan, Afyon ile çıktığı 80 maçta fileleri 42 kez sarsarken, 1 de asist yaptı. Afyon ile 2021'e kadar sözleşmesi var ancak gelmeye sıcak bakılyor. Mavi-beyazlı yönetim, Adana Demirspor'dan ayrılan gol kralı Pote'yi de almıştı. Şu ana kadar transfer şampiyonu olan Dadaş'ta tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak
  1. 17.7.2019
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