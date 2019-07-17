Adana Demir şahlandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demir şahlandı

Adana Demir şahlandı

Adana Demir şahlandı

İrlandalı golcü ’a 2+1 yıllık imza attıran Mavi Şimşek, 26 yaşındaki forvet ile de prensipte el sıkıştı. Umut’un işinin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran , İrlandalı golcü 2+1 yıllık imza attırdı ve Beşiktaş'tan 'i gündemine aldı. Golcü Pote ile yollarını ayıran mavilacivertli takımda son olarak İran Ligi'nde Traktör Sazi takımında forma giyen Stokes'i kadrosuna kattı. Mavi Şimşek şimdi de geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir'i kiralamak için harekete geçti. 26 yaşındaki Umut Nayır ile yapılan ilk temaslar olumlu geçti.

197 MAÇTA 79 GOL KAYDETTİ
1.91 boyundaki forvet ile prensipte anlaşma sağlayan Adana Demirspor, oyuncuyu Bolu kampına yetiştirmeye çalışıyor. Umut Nayır kariyeri boyunca çıktığı 197 müsabakada 79 gol atıp, 4 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Umut, rakip kalelere 5 gol atabilmişti. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun transferinin bir-iki gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

  1. 17.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demir şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN