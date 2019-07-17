Adana Demir şahlandı
İrlandalı golcü Anthony Stokes’a 2+1 yıllık imza attıran Mavi Şimşek, 26 yaşındaki forvet Umut Nayir ile de prensipte el sıkıştı. Umut’un işinin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor
197 MAÇTA 79 GOL KAYDETTİ
1.91 boyundaki forvet ile prensipte anlaşma sağlayan Adana Demirspor, oyuncuyu Bolu kampına yetiştirmeye çalışıyor. Umut Nayır kariyeri boyunca çıktığı 197 müsabakada 79 gol atıp, 4 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Umut, rakip kalelere 5 gol atabilmişti. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun transferinin bir-iki gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
- 17.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Adana Demir şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.