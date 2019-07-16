Alt liglerden haberler (16.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
DEMİR'DE HEDEF STOKES
Forvet arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un, son olarak Tractör Sazi forması giyen İrlandalı forvet Anthony Stokes'la 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sunderland'le Premier Lig'de 22 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, İskoçya'da ise Celtic, Hibernian ve Falkirk gibi takımlarla 223 karşılaşmada 108 gol, 50 asistle dikkat çekti. Stokes, geçen sezon ise İran'da 24 maçta 13 gol kaydetti.
CEM BARLIK DADAŞ'TA
BB Erzurum, son olarak Alman ekibi Kaiserslautern'in U19 takımdan forma giyen Cem Barlık'ı (19) kadrosuna kattı. Geçen yıl 20 maçta 6 gol atan 19 yaşındaki forvet, Altınordu'nun da transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.
HAKAN'A GEÇER NOT
Altay, Alanyaspor'un altyapısından Hakan Demirci'yle (20) anlaşma kararı aldı. Kampta teknik heyetin beğenisini kazanan genç forvetin yetiştiricilik bedelinin ödendiği belirtildi. Hakan, geçen yıl U21 Ligi'nde 20 gol attı.
YAKUP JETLER'E
Yeniden 1. Lig'e çıkmanın hayallerini kuran Afjet Afyonspor, Yakup Alkan'ı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu Yeni Çorum'da kiralık olarak geçiren ve Malatyaspor'la 2020'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvetle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Geçen yıl 3. Lig'de Çorum formasıyla 32 karşılaşmada 21 gol atan 27 yaşındaki forvetin de teklife sıcak baktığı bildirildi.
- TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, Karaköprü Belediye'nin 24 yaşındaki orta sahası Emre Demir'le prensipte anlaştı. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 3. Lig'de 24 maçta 5 kez ağları sarstı.
- Altınordu, pilot takım Niğde Anadolu'dan dönen Musa Caner Aktaş'ın üstüne titriyor. Geçen sezon 16 gol, 8 asistle oynayan sol kanatın da, formaya göz kırptığı belirtildi.
- İnegölspor, Kastamonu 1966'dan ayrılan Niyazi Batuhan Salman'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 19 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
- 16.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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