Alt liglerden haberler (16.07.2019)

DEMİR'DE HEDEF STOKES

Forvet arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un, son olarak Tractör Sazi forması giyen İrlandalı forvet Anthony Stokes'la 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sunderland'le Premier Lig'de 22 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, İskoçya'da ise Celtic, Hibernian ve Falkirk gibi takımlarla 223 karşılaşmada 108 gol, 50 asistle dikkat çekti. Stokes, geçen sezon ise İran'da 24 maçta 13 gol kaydetti.

CEM BARLIK DADAŞ'TA

BB Erzurum, son olarak Alman ekibi Kaiserslautern'in U19 takımdan forma giyen Cem Barlık'ı (19) kadrosuna kattı. Geçen yıl 20 maçta 6 gol atan 19 yaşındaki forvet, Altınordu'nun da transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.

HAKAN'A GEÇER NOT

Altay, Alanyaspor'un altyapısından Hakan Demirci'yle (20) anlaşma kararı aldı. Kampta teknik heyetin beğenisini kazanan genç forvetin yetiştiricilik bedelinin ödendiği belirtildi. Hakan, geçen yıl U21 Ligi'nde 20 gol attı.

YAKUP JETLER'E

Yeniden 1. Lig'e çıkmanın hayallerini kuran Afjet Afyonspor, Yakup Alkan'ı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu Yeni Çorum'da kiralık olarak geçiren ve Malatyaspor'la 2020'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvetle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Geçen yıl 3. Lig'de Çorum formasıyla 32 karşılaşmada 21 gol atan 27 yaşındaki forvetin de teklife sıcak baktığı bildirildi.