Giresun çıldırdı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor, Afyon'dan Mehmet Güven, Boluspor'dan Özgür Can Özcan ve Gazişehir'den Del Valle'yi renklerine bağladı.
BU SEZON 13. İMZA
Giresun, Gazişehir'den boşa çıkan Jonathan Del Valle ile de anlaştı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imlazandı. Çotanaklar bu sezon daha önce de Rusescu, Ahmet İlhan, Facchini, Bekir, Ahmet Kesim, Numan, Orhan, Metin, Uğur ve Muhammet'i getirmişti.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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