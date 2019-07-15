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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Giresun çıldırdı

Giresun çıldırdı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor, Afyon'dan Mehmet Güven, 'dan ve Gazişehir'den 'yi renklerine bağladı.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Giresun, G.Saray altyapısında yetişen ve Mehmet Güven ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Afyon'da forma Güven geçen sezon 17 maça çıktı. Bolu'dan ayrılan Özcan ise 30 maçta 7 gol attı. Aynı jenerasyonun yıldızları olan futbolcular şu anda 31 yaşında.

BU SEZON 13. İMZA
Giresun, Gazişehir'den boşa çıkan Jonathan ile de anlaştı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imlazandı. Çotanaklar bu sezon daha önce de Rusescu, Ahmet İlhan, Facchini, Bekir, Ahmet Kesim, Numan, Orhan, Metin, Uğur ve Muhammet'i getirmişti.
  1. 15.7.2019
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