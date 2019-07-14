Alt liglerden haberler (14.07.2019)

TİMSAH ARAYIŞTA

Bursaspor, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un satılma olasılığına karşılık kaleci arayışına geçti. Timsah, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki eldiven Hayrullah Mert Akyüz ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'la temasa geçti. 22 yaşındaki Utku'nun kiralık gelebileceği bildirildi. Öte yandan yeşil-beyazlılar, yeni sezon formalarını futbolcuların katıldığı bir defileyle tanıttı.

ALİ RESMEN MENEMEN'DE

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemen, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'la resmi sözleşme imzaladı. Son 4 sezonda Balıkesir forması giyen 23 yaşındaki ön libero, kendisini 1+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı.

ATABEY SAMSUN'DA

Spor Toto 1. Lig'i hedefleyen Samsunspor, Başakşehir'den kiraladığı Atabey Çiçek'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet, 42 karşılaşmada 8 gol, 3 asistle oynadı.

ABDÜLKERİM DADAŞ'A

Şampiyonluğu hedefleyen BB Erzurum, Konya'nın 24 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya kanca attı. Geçen sezonun ikinci yarısını Denizli'de geçiren ve 2022'ye kadar kontratı bulunan savunmacı için kiralama teklifi yapılacak.

AKİGO'DAN TAKAS FORMÜLÜ

Akhisarspor, Gazişehir'le anlaşan Güray Vural'ın transferinde takas yoluna gitmeyi planlıyor. Yeşil-siyahlı ekibin Gazişehir'in Hollandalı forveti Poepon (31) ve orta sahası Erhan Çelenk'e (30) karşılık Güray'ı göndereceği öğrenildi.

KAF-KAF'TA DOĞUKAN KRİZİ

İç transferi firesiz tamamlayan transfer yasaklısı Karşıyaka, Doğukan İnci krizi yaşıyor. 20 yaşındaki hücumcunun, kendisine önerilen 50 bin TL'lik ücrete zam istediği öğrenildi. Genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta 6 golle oynamıştı.

SAKARYA ERCAN'A EMANET

Şaban Yıldırım'la yola devam etmeyen Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Abdullah Ercan'ı getirdi. Sezon başında Menemen'le anlaşan fakat 1 hafta içinde istifa eden 47 yaşındaki çalıştırıcının, kısa sürede resmi imzayı atacağı belirtildi.

TRANSFER TAHTASI

* BAYRAMPAŞA, Fatsa'dan Cankut Atasoy ve Pendik'ten Hüseyin Güngör'ü aldı.

* BANDIRMASPOR, Doğan Can Davas ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

* ÇANKAYA FK, Karaköprü Belediye'den Ahmet Şahaz'ı renklerine bağladı.

* KEÇİÖRENGÜCÜ, Boluspor'un orta sahası İshak Çakmak ile anlaşmaya vardı.

* SERİK Bld., Sefa Durmuş, Doğancan Aynacı, Enes Akgün ve Ahmet Özden'i aldı.

* AĞRISPOR, Hendekspor'dan sağ kanat Tolga Yıldız (29) ile anlaşma yaptı.

* YEŞİLYURTSPOR, iç transferde Erhan Gözetlik ile yeniden sözleşme imzaladı.

* SAKARYASPOR, Amedspor'un 26 yaşındaki sol beki Oğuz Çetinkaya'yı aldı.

* SAMSUNSPOR, golcü Atabey Çiçek ile sözleşme (1 yıllık kiralama) imzaladı.

* SİLİVRİSPOR, iç transferde Sercan Besler ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.