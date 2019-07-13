Alt liglerden haberler (13.07.2019)

ORDU'DA ERSEL İMZAYA GELiYOR

Altınordu'nun prensip anlaşmasına vardığı ancak bonservis sorunu nedeniyle resmi sözleşme imzalatamadığı Ersel Aslıyüksek'in pazartesi günü Erzurum'da başlayacak kampa katılacağı öğrenildi. Kanatlarda ve forvette görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncunun, Afjet Afyon'dan bonservisini aldığı bildirildi. Ersel, geçtiğimiz sezon 29 maçta 5 gol kaydettiği Afyon'la lige veda etmişti.

HATAY İŞİ BiTiRECEK

Bordo-beyazlı ekibin teknik patronu İlhan Palut, geçen sezon yarım kalan işi bitirerek Hatay'ı Süper Lig'e çıkartacağını söyledi.

Geçen sezon gösterdiği flaş performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig'e yükselme fırsatını final maçında kaçıran Hatayspor'un teknik direktör İlhan Palut, yarım kalan işi bitirmek istediklerini söyledi. Geçen yıl son maçta kaçırılan Süper Lig biletinin herkeste hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Palut, "İki seçeneğimiz var; İlk seçenek, geçen sene Süper Lig'i nasıl kaçırdık diye konuşup, hayıflanmak, anıları tazelemek. Diğer seçenek ise tekrar bu hedef için mücadele etmek ve çok çalışmak. Yarım kalan işi bitirerek Hatay'ı Süper Lig'e çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Hatay, geçen sezon Denizli forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Furkan Şeker'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. İç transferde Soner Örnek, Mehmet Dingil ve Caner Hüseyin Bağ ile de nikah tazelendi.

'TÜRKİYE BENİM EVİM'

Türkiye'de birçok takımda forma giydikten sonra Akhisar'da yardımcı antrenörlüğe başlayan Mert Nobre, "Brezilya'dan birkaç takımdan antrenörlük teklifi geldi ama ben Türkiye'yi seçtim. Kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum. Türkiye benim evim, Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum" ifadelerini kullandı.

UĞUR'DA İŞLEM TAMAM

Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Gazişehir Gaziantep'ten stoper Uğur Arslan Kuru'yla sözleşme imzalıyor. 30 yaşındaki savunmacının, kulübüyle bonservis sorununu çözdüğü ve bugün yeşil-siyahlı ekibe resmi imzayı atacağı ifade edildi. Uğur, geçen sezon Süper Lig'e yükseldiği Gazişehir'de 36 maçta 2 gol attı.

JALLOW BİLMECESİ

Menemen'de anlaşma sağlanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi. İtalya 2'nci Ligi'nde oynayan Lamin Jallow'la karıştığı için oyuncunun takımdan gönderildiği iddia edilirken; haberleri yalanlayan sarı-lacivertliler, sağlık sorunları nedeniyle iptal olduğunu ifade etti.

ÜMRANİYE'YE RUMEN KANAT

Ümraniyespor, Rumen sol kanat oyuncusu Valentin Lazar'ı renklerine bağladı. Son olarak Katar ekibi Al Sailiya'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 18 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı. Romanya'da yetişen tecrübeli oyuncunun kariyerinde, 218 maçta 45 gol ve 58 asisti bulunuyor.

Manisa BŞB'den Sakarya paketi

TFF 2. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Manisa BŞB, son olarak Sakaryaspor'lu Dilaver Güçlü ile anlaşma sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekibin, yine Sakarya forması giyen Zahit Fındık (27) ve Ferhat Yazgan (26) ile de anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 35 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen sol kanat Zahit ve 35 karşılaşmada 5 gol, 8 asistle oynayan orta saha Ferhat'ın imza için gün saydığı belirtildi.