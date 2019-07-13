Brahim Darri Fatih Karagümrük’te - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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’te

Brahim Darri Fatih Karagümrük’te

1. Lig'de de harekatı sürüyor. Transferin hızlı ekibi , son olarak ’ta oynayan Hollandalı kanat oyuncusu ’yi kadrosuna kattı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden 'te taarruzu devem ediyor. Aykut Özer, Raheem Lawal ve Stefan Silva gibi isimleri kadrosuna katan temsilcisi, Hollandalı sol kanat oyuncusu 'yi de renklerine bağladı. Kırmızı- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı kanat oyuncusu Brahim Darri'yi kadromuza kattık. Brahim Darri'ye Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İLK KEZ ÜLKE DIŞINDA
Geçen sezon 2. Lig'de forma giyen Darri, ilk yarıyı NEC Nijmegen'de, ikinci yarıyı ise 'ta geçirdi. 24 yaşındaki futbolcu, iki takımda oynadığı toplam 18 lig maçında 4 gol attı. Kariyerine Ajax'ın altyapısında başlayan Darri; Vitesse, De Graafschap ve Heracles gibi takımlarda da forma giydi. Kariyerinde ilk kez ülkesi dışında mücadele edecek genç oyuncu, toplam 215 karşılaşmada 37 gol, 27 asistle oynadı.

  1. 13.7.2019
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