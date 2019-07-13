Brahim Darri Fatih Karagümrük’te

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'te transfer taarruzu devem ediyor. Aykut Özer, Raheem Lawal ve Stefan Silva gibi isimleri kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri'yi de renklerine bağladı. Kırmızı- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı kanat oyuncusu Brahim Darri'yi kadromuza kattık. Brahim Darri'ye Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İLK KEZ ÜLKE DIŞINDA

Geçen sezon Hollanda 2. Lig'de forma giyen Darri, ilk yarıyı NEC Nijmegen'de, ikinci yarıyı ise Den Bosch'ta geçirdi. 24 yaşındaki futbolcu, iki takımda oynadığı toplam 18 lig maçında 4 gol attı. Kariyerine Ajax'ın altyapısında başlayan Darri; Vitesse, De Graafschap ve Heracles gibi takımlarda da forma giydi. Kariyerinde ilk kez ülkesi dışında mücadele edecek genç oyuncu, toplam 215 karşılaşmada 37 gol, 27 asistle oynadı.