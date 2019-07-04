Altınordu'da ilk imza Engin'den - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altınordu'da ilk imza Engin'den

Altınordu'da ilk imza Engin'den

Altınordu'da ilk imza Engin'den

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde ilk anlaşmayı 'nden sol kanat 'e attırdı. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakatlığı nedeniyle önceki sezon hiç oynamayan, geçen sezon 'nin U21 takımında sadece 3 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta da görev alabilen Engin, kariyerinde 'de 70 müsabakada forma giyip 7 gol attı.
doğumlu Engin, futbola PSV Eindhoven altyapısında başladı. Porto altyapısında oynadıktan sonra kariyerine Kayserispor'da başlayan Engin, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor kulüplerinde de top koşturdu. "Altınordu'da yeniden doğacağım" diyen orta saha oyuncusu, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip" şeklinde konuştu.

SAHAYA İNİYOR
Altınordu 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Kırmızı-lacivertli takım, saat 12.00'de Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde toplanacak. ekibi saat 17.30'da başkan ile bir araya geldikten sonra antrenman için Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne geçecek.
Öte yandan Altınordu Akademisi'nden (ALFA) Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böylelikle yeni sezon öncesi profesyonel yapılan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

  1. 04.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da ilk imza Engin'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN