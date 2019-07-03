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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'le anlaştı

Akhisarspor Burhan Eşer'le anlaştı

Bu sezon Spor Totot 1. Lig'de mücadele edecek olan , 'dan 'i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , 'dan 'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Burhan Eşer'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diyarbakıspor'da profesyonel olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhan Eşer, daha önce Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Osmanlıspor'da forma giydi.

Kariyerinde 273 Süper Lig maçında 41 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de ise 131 müsabakada 29 gol kaydetti.

  1. 03.07.2019
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