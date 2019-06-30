Alt liglerden haberler (30.06.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
EMRULLAH SESLERİ
Gökhan Değirmenci ile anlaşma sağlayamayan Altay, G.Birliği'nin tecrübeli eldiveni Emrullah Şalk'a yöneldi. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisinin, İzmir ekibine olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Emrullah, geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmaya çıkmıştı.
SON YOLCU YILDIRIM
Altyapısından çıkardığı yetenekleri Türk futboluna kazandıran Eskişehirspor'da, Mehmet Feyzi Yıldırım da yuvadan uçabilir. Teklifler aldığını doğrulayan 23 yaşındaki sağ bek, transferde son sözü kulübünün söyleyeceğini belirtti.
KAYA KIZILCABÖLÜK'TE
TFF 3. Lig'de teknik direktörlüğe Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölük, 24 Erzincan'ın eldiveni Bahadır Kaya'yla (30) 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan iç transferde Ulaş Bayram'la nikah tazelendi.
BABACAR KEÇİÖREN'E
Geçen sezon BAL ekiplerinden Manavgat'ta 26 maçta 20 gol kaydeden Babacar M'baye Diop'un (25), Keçiörengücü ile görüştüğü iddia edildi. Senegalli santrfor, ülkemizde Kayseri, Yozgat 1959, Gebze ve Fatsa gibi takımlarda oynadı.
- 30.6.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Alt liglerden haberler (30.06.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.