Alt liglerden haberler (30.06.2019)

EMRULLAH SESLERİ

Gökhan Değirmenci ile anlaşma sağlayamayan Altay, G.Birliği'nin tecrübeli eldiveni Emrullah Şalk'a yöneldi. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisinin, İzmir ekibine olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Emrullah, geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmaya çıkmıştı.

SON YOLCU YILDIRIM

Altyapısından çıkardığı yetenekleri Türk futboluna kazandıran Eskişehirspor'da, Mehmet Feyzi Yıldırım da yuvadan uçabilir. Teklifler aldığını doğrulayan 23 yaşındaki sağ bek, transferde son sözü kulübünün söyleyeceğini belirtti.

KAYA KIZILCABÖLÜK'TE

TFF 3. Lig'de teknik direktörlüğe Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölük, 24 Erzincan'ın eldiveni Bahadır Kaya'yla (30) 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan iç transferde Ulaş Bayram'la nikah tazelendi.

BABACAR KEÇİÖREN'E

Geçen sezon BAL ekiplerinden Manavgat'ta 26 maçta 20 gol kaydeden Babacar M'baye Diop'un (25), Keçiörengücü ile görüştüğü iddia edildi. Senegalli santrfor, ülkemizde Kayseri, Yozgat 1959, Gebze ve Fatsa gibi takımlarda oynadı.