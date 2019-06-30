Alt liglerden haberler (30.06.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (30.06.2019)

Alt liglerden haberler (30.06.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

EMRULLAH SESLERİ
ile anlaşma sağlayamayan Altay, G.Birliği'nin tecrübeli eldiveni Emrullah Şalk'a yöneldi. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisinin, ekibine olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Emrullah, geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmaya çıkmıştı.

SON YOLCU YILDIRIM
Altyapısından çıkardığı yetenekleri Türk futboluna kazandıran 'da, Mehmet Feyzi Yıldırım da yuvadan uçabilir. Teklifler aldığını doğrulayan 23 yaşındaki sağ bek, transferde son sözü kulübünün söyleyeceğini belirtti.

KAYA KIZILCABÖLÜK'TE
TFF 3. Lig'de teknik direktörlüğe Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölük, 24 'ın eldiveni Bahadır Kaya'yla (30) 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan iç transferde Ulaş Bayram'la nikah tazelendi.

BABACAR KEÇİÖREN'E
Geçen sezon BAL ekiplerinden Manavgat'ta 26 maçta 20 gol kaydeden Babacar M'baye Diop'un (25), Keçiörengücü ile görüştüğü iddia edildi. Senegalli santrfor, ülkemizde , 1959, Gebze ve Fatsa gibi takımlarda oynadı.

  1. 30.6.2019
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