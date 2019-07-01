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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Giresunspor'da transfer

1. Lig'de transferler devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, savunma oyuncusu ile bir yıllık mukavele imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

  1. 01.07.2019
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