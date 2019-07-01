Spor Toto 1. Lig'de transferler devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
- 01.07.2019
- Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
- Fenerbahçe harekete geçti! Başakşehir... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'da 4 basketbolcu takımda kaldı
- Son dakika... Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer! Claudia Pop Cuic kimdir?
- Manchester United Rashford'un sözleşmesini uzattı
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Giresunspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.