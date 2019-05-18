Erkan Sözeri: “Giresunspor prestijli bir final yaptı"

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ligi kendilerine yakışır bir şekilde tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sözeri, "Ligi güzel bir şekilde 13. sırada bitirdik. İki hafta önce ligden düşme hadisesini zaten ortadan kaldırmıştık. Hatayspor ve ve bu karşılaşma bizim için prestij meselesiydi ve iyi bir prestijle ligi sonlandırmış olduk. Çünkü karşılaşma öncesi Giresunspor'un genç takımla sahaya çıkacağı, takımın eksik olduğu ve zaten bir iddiası olmadığı için maça asılmayacağı gibi bir çok söylentiler olmuştu. Bu skorla ve oyunla birlikte bu söylentileri ortadan kaldırmış olduk ve bu söylentilerin hiçbir hükmünün olmadığını gösterdik ve cevap vermiş olduk. Hayatımız boyunca böyle söylentilerin içerisinde olmadık ve olmayacağız da. İyi bir sonla ligi bitirmiş olduk. Rakibimize de geçmiş olsun diyoruz ama bu sporun futbolun kaderinde bu sonuçlar var. Oyuncularımızı da tebrik ediyoruz. Oyuncularımızın üzerinde büyük bir baskı vardı. Şampiyonluğa oynamak mı yoksa ligden düşmemek için mi mücadele etmek daha zor bunu anlamak gerekir. Sonuç olarak oyuncularımızı tebrik ederim. Giresunspor'un yolu açık olacaktır inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.