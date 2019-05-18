Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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: ’i sonuna kadar kovalayacağız

Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız

Osmanlıspor Teknik Direktörü , “Her iki takım da pozitif bir oyun oynadı. Güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Artık önümüzde Play-off serüveni var. ’i sonuna kadar kovalayacağız” dedi.

1. Lig'in son hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü , iki takımın da pozitif oynamaya çalıştığını ve keyifli bir maç olduğunu belirterek, "Hava sıcaklıklarından dolayı Adana'ya korkarak geldik ancak hava çok güzeldi. Kendi adımıza az şans bulan veya genç oyuncularımızı görmek istedik. Lig sonu olmasına rağmen onların konsantre olmaları bizi mutlu etti. Sahada güzel işler oldu. Neticesinde güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Artık önümüzde play-off serüveni var. Süper Lig'i sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

  1. 18.05.2019
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