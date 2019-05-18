Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Her iki takım da pozitif bir oyun oynadı. Güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Artık önümüzde Play-off serüveni var. Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız” dedi.
Spor Toto 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki takımın da pozitif oynamaya çalıştığını ve keyifli bir maç olduğunu belirterek, "Hava sıcaklıklarından dolayı Adana'ya korkarak geldik ancak hava çok güzeldi. Kendi adımıza az şans bulan veya genç oyuncularımızı görmek istedik. Lig sonu olmasına rağmen onların konsantre olmaları bizi mutlu etti. Sahada güzel işler oldu. Neticesinde güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Artık önümüzde play-off serüveni var. Süper Lig'i sonuna kadar kovalayacağız" dedi.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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