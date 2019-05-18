Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız

Spor Toto 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki takımın da pozitif oynamaya çalıştığını ve keyifli bir maç olduğunu belirterek, "Hava sıcaklıklarından dolayı Adana'ya korkarak geldik ancak hava çok güzeldi. Kendi adımıza az şans bulan veya genç oyuncularımızı görmek istedik. Lig sonu olmasına rağmen onların konsantre olmaları bizi mutlu etti. Sahada güzel işler oldu. Neticesinde güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Artık önümüzde play-off serüveni var. Süper Lig'i sonuna kadar kovalayacağız" dedi.