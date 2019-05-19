Adana Demir play-off'ta

Son haftaya 7. sırada giren Adana Demir, G.Birliği’ni deplasmanda 2-1’le yıktı. Altınordu da Giresun’a 3-1 yenilince Çukurova ekibi, Hatayspor ile eşleşti

Spor Toto 1. Lig'de play-off bileti almak isteyen Adana Demir, G.Birliği maçına hızlı başladı ve 6. dakikada Pote ile öne geçti: 0-1. 36'da savunmanın arkasına sarkan Berk Yıldız, kaleci Taha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Taha kırmızı kartla atıldı. 60'da Nadir Çiftçi kafayla dengeyi getirdi: 1-1. 68'de Kage sağdan gelen ortaya nefis vurdu: 1-2. 86'da Pote penaltı kaçırsa da Adana Demir maçı 2-1 kazandı. Altınordu'nun Giresun'a kaybetmesiyle Adana Demir play-off biletini cebine koydu.



NOBRE VEDA ETTİ

Kariyerinin son karşılaşmasına çıkan Mert Nobre, gözyaşlarını tutamadı. 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, tribündeki oğluna sarılıp gözyaşlarını tutamadı.