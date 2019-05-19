Adana Demir play-off'ta
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demir play-off'ta

Adana Demir play-off'ta

Adana Demir play-off'ta

Son haftaya 7. sırada giren Adana Demir, G.Birliği’ni deplasmanda 2-1’le yıktı. Altınordu da Giresun’a 3-1 yenilince Çukurova ekibi, Hatayspor ile eşleşti

Spor Toto 1. Lig'de play-off bileti almak isteyen Adana Demir, G.Birliği maçına hızlı başladı ve 6. dakikada Pote ile öne geçti: 0-1. 36'da savunmanın arkasına sarkan Berk Yıldız, kaleci Taha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Taha kırmızı kartla atıldı. 60'da Nadir Çiftçi kafayla dengeyi getirdi: 1-1. 68'de Kage sağdan gelen ortaya nefis vurdu: 1-2. 86'da Pote penaltı kaçırsa da Adana Demir maçı 2-1 kazandı. Altınordu'nun Giresun'a kaybetmesiyle Adana Demir play-off biletini cebine koydu.

NOBRE VEDA ETTİ
Kariyerinin son karşılaşmasına çıkan Mert Nobre, gözyaşlarını tutamadı. 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, tribündeki oğluna sarılıp gözyaşlarını tutamadı.
  1. 19.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demir play-off'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN