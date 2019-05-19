Gazişehir bileti kaptı
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Gazişehir bileti kaptı

Gazişehir bileti kaptı

Gazişehir bileti kaptı

Küme düşen Karabük deplasmanında 6 golle şov yapan Gazişehir, play-off biletini cebine koydu. Kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor’un rakibi oldu

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir, son play-off biletini alan iki takımdan biri oldu. Karabük'te Gazişehir, 6 golle şov yaptı. 8'de Erhan perdeyi açtı: 0-1. 10'da Oğuz'un Arif'e müdahalesi penaltıya dönüştü. 11'de Arif penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 13'de Poepon röveşatayı çaktı: 1-2. 28'de Uğur kafayla 1-3 yaptı. 55'te Segbefia, Ferhat'tan dönen topu tamamladı: 1-4. 59'da Kenan, attı: 1-5. 75'te Gökhan, Valle'nin ortasına vurdu: 1-6. Play-off biletini kapan Gazişehir, Osmanlı'nın rakibi oldu.
  1. 19.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazişehir bileti kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN