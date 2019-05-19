Play-off eşleşmeleri belli oldu
19 Mayıs 2019, Pazar
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Play-off eşleşmeleri belli oldu

Play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. 3. sıradaki Hatayspor, 6. basamaktaki ile eşleşti. Ligi 4. tamamlayan , 5. sıradaki Gazişehir ile karşılaşacak. Yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre, final ise tek maç oynanacak. Maçlar 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
  1. 19.5.2019
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